請支援菜籃！民眾沒購物袋　142個菜籃被A走、推車棄馬路

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其他網友認為，曾見過客人告知店員「籃子我先帶回去，明天再拿來還」，店員欣然同意，因此對方可能有先跟店家「借用」再帶走，引出不少人附和：「我也借過7-11的籃子回家」、「我也借過，也經過店員同意」、「我也借過全聯的推車」。
但從原PO貼出的一張賣場公告，可看到門市提醒「年終要盤點了！麻煩盡快歸還142個購物籃、3台小型手推車，不然以後沒有菜籃可用了！」讓眾人大開眼界，驚呼也被「借」太多了吧，一致贊同店家給消費者方便，借的人應當自己趕快歸還。
全聯回應《NOWnews今日新聞》詢問，有設置停車場的門市，借走購物籃的比例高，因為採買物品較多，通常熟客借走後把物品放妥就會歸還。針對遺失率較高的門市，購物籃會加裝防盜扣或請顧客押證件。全聯也提到，希望民眾買菜方便，若需外借購物籃可先告知門市。
這類事件不只發生在全聯葫州店，在各大賣場其實經常上演。有「零售業一級戰場」之稱的台北內湖舊宗段，附近同時有家樂福、好市多、IKEA、迪卡儂、特力屋進駐，由於賣場離公車站牌有一段距離，因此常見的經典畫面，就是好幾台賣場推車被丟在公車站排隊。
據家樂福透露，平均一間門市年耗損10個手提菜籃，至於手推車比較難帶回家，通常都是在馬路上變成幽靈車。以內湖店來說，由於附近賣場眾多，各店偶爾會派自家員工去公車站巡視，「打烊前像IKEA、好市多，大家常常會互相幫忙，把推車送回來。」不只如此，有些顧客甚至認為賣場推車不限品牌全館通行，因此偶爾也會發生，顧客將A賣場推車推到B賣場去購物的狀況。
量販業者愛買表示，店內菜籃在收銀線就會回收，讓消費者將物品裝入購物袋，因此不會有菜籃被帶走的機會。而手推車需要投幣才可使用，加上分店警衛會看管手推車是否歸還，因此兩者遺失率並不高。