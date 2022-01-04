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3人打AZ後罹「格林巴利症候群」　最高獲120萬元救濟金

▲VCIP最新會議結果出爐，有3例個案在接種AZ後皆罹患格林巴利症候群。（圖／資料照片）
▲VCIP最新會議結果出爐，有3例個案在接種AZ後皆罹患格林巴利症候群。（圖／資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-01-04 10:36:12｜2022-01-04 10:44:09

VCIP最新會議結果出爐，根據會議記錄，有3例個案在接種AZ後皆罹患格林巴利症候群，考量個案有使用自費免疫球蛋白及葉克膜等，分別核予40萬元至120萬元不等的救濟金。

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根據VCIP於去年12月16日會議，編號2369的台東縣陳姓個案在打完AZ後罹患格林巴利症候群，而個案核磁共振檢查顯示有腦栓塞及橫靜脈竇栓塞，血小板亦有低下情形，惟其D-dimer與anti-PF4檢驗結果與血栓併血小板低下症候群之典型臨床表現並不相符。

VCIP表示，目前部份醫學實證顯示，AZ與格林巴利症候群、血栓併血小板低下症候群之間可能具關聯性，考量個案於醫療過程中使用自費免疫球蛋白及葉克膜，核予救濟金120萬元。

編號2327的基隆市林姓個案也在接種AZ後罹患格林巴利症候群，VCIP表示，目前部份醫學實證顯示，AZ與格林巴利症候群之間可能具關聯性，故個案格林巴利症候群症狀無法確定與接種AZ的關聯性，考量個案於醫療過程中使用自費免疫球蛋白，核予救濟金40萬元。

另編號2666的基隆市詹姓個案也在接種AZ後罹患格林巴利症候群，考量個案除使用自費免疫球蛋白，還有葉克膜，核予救濟金50萬元。

格林巴利症候群（Guillain-Balre´ Syndrome，GBS）是一種急性的周邊神經病變，因免疫系統攻擊周邊的神經系統，導致急性肌肉癱瘓，有些病患可能會因為呼吸肌受影響危及生命，或是自主神經系統受影響，導致血壓、心率異常甚至死亡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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