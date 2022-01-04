雙語課程跨域學習　成功國小透過雙語學數學、玩色彩

邁向2030雙語國家政策，高雄市苓雅區成功國小實施雙語課程迄今邁入第4年。近日苓雅區成功國小舉辦「雙語實驗課程觀議課」活動，由外籍教師與中師協同合作，透過雙語學數學、雙語玩色彩，讓孩子自然而然於課堂中學習雙語。盛翔同學說：「這次好多人看著我上課有點緊張，但跟平常上課的樣子一樣，我有聽懂而且都有答對題目。」
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-04 10:48:08
一年級數學在Anthony老師的引導下，複習10以內的加減法，結合有趣的雙語遊戲讓學生分組競賽，採用學習單實物引導學生計算，並設計進階題型進行雙語差異化教學。Sumarlin老師也演示了三年級的藝術課程，引導學生實際操作色環著色了解相似色。天佳同學說：「我知道如何分辨相似色，而且有些只是深淺的不同，我還有試著照Tr. Su 說的用蠟筆去暈開顏色。」
課堂中學生們踴躍發表、主動用雙語溝通，藉由體驗的學習活動引發學生自主學習的能力，達到個個能聽、會說的雙語教學目標。成功國小校長呂佳真表示：「學生永遠是首要考量，學生的雙語學習成效是我們持續堅持前進的動力，感謝成功的教學團隊共同協作，提供孩子們優質的雙語學習環境，讓學生增加接觸跨域雙語的機會，進而提升跨語言與跨文化素養，落實新課綱培養邏輯思考創造力與解決問題的能力接軌國際。」
雙語實驗課程中心學校校長夏紹彰說：「為維持學生授課品質及學習，增加雙語經費編列與外語師資員額，讓學校沒有後顧之憂並全力發展雙語學習環境是當前需要再努力的目標。」