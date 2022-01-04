史上最多！2千萬刮刮樂頭獎有5個 9個200萬加BMW休旅車
每年新春最受歡迎的大面額尤其是「2000萬超級紅包」刮刮樂上市了！台灣彩券公司今（4）日推出5款刮刮樂新品，共有688個100萬元以上獎項，創歷年刮刮樂單次發行100萬元以上獎項個數新高，總獎項超過1695萬個，總獎金逾139億元，其中新春限定發行的「2000萬超級紅包」，頭獎共有5個2000萬元，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」有9個，汽車商品獎項升級為BMWThe X12022年式豪華版，三獎100萬元共650個，不論頭獎、二獎及三獎都是推出以來最多的一次。
記者顏真真/台北報導
2022-01-04 11:09:56｜2022-01-04 11:14:28
台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜今日攜手春節活動代言人郭書瑤共同揭曉刮刮樂新品。今年新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」的頭獎、二獎、三獎個數均為史上最多，每張售價2000元，共有5個頭獎2000萬元，比去年同款遊戲多2個，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」獎項共有9個，比去年多2個，民眾只要刮出汽車符號即可先領現金200萬元，再把BMW運動休旅車The X12022年式豪華版開回家，三獎100萬元有650個，比去年增加130個，總獎項逾450萬個，總中獎率69.33%。
除推出「2000萬超級紅包」刮刮樂之外，年度生肖主題刮刮樂「金虎獎」今日也同步上市，每張售價500元，中獎率100%。黃志宜說，今年「金虎獎」的獎金與獎項也再創新高，共有12個頭獎300萬元、總獎項高達650萬個，總獎金逾22億元，皆為歷年面額500元中獎率100%生肖主題刮刮樂最多的一次。
此外，今日上市的刮刮樂還有幸運數字「7」主題遊戲「超級777」與新年求好籤的趣味主題「萬事大吉」，每張售價皆為200元，頭獎200萬元各有6個，每張售價100元的「金鼓開運」象徵新年擊鼓開運，共有5個頭獎30萬元。
黃志宜表示，今日上市的5款新品共有688個100萬元（含）以上獎項，總獎金逾139億元，創下歷年刮刮樂單次發行100萬元（含）以上獎項個數及總獎金的新紀錄，要讓民眾在2022年開始刮出好運迎新年。