7-11福袋4價位13款亮相！1/12開賣抽388萬元瑪莎拉蒂跑旅
接近農曆新年，又到了各大通路業者搶推新春福袋的時刻了，統一超商今（4）天公布了今年的福袋大獎內容，不僅推出4種價位、高達13款，總量超過40萬組的高人氣卡通福袋，還推出雙重抽活動，除了福袋內的精品外，加碼抽獎序號，最大獎祭出兩台價值388萬元的瑪莎拉蒂，另外還有價值34萬的金條，以及10萬元刷卡金，還有五星級飯店住宿券等，將從1/12起限量發售，《NOWnews今日新聞》搶先替民眾開箱，一睹今年福袋商品。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-04 12:17:46｜2022-01-04 12:22:13
今年總計13款的造型福袋，價位從299到1599元，價格越高擁有越多組大獎抽獎序號，最大獎是兩台價值388萬元的瑪莎拉蒂New Levante GT全新高效混能跑旅，另外還有價值34萬的五兩賓士金條，以及加碼3組10萬元華南銀行刷卡金，還有W飯店住宿券、刷卡金1萬元等，民眾只要買了福袋後再活動期限內登錄序號，就有機會把大獎抱回家。
開運金喜299元福袋-Hello Kitty款
福袋造型為Hello Kitty束口手提袋，總共四款造型隨機出貨，內容物有Hello Kitty紅包袋3入、Hello Kitty筆記本1入，27張門市優惠券、隨機多款零食、飲料以及大獎抽獎券1張。
開運金喜499元福袋-Mickey款、角落小夥伴款
福袋造型為雙層防潑水手提袋，總共Mickey、角落小夥伴各2款造型隨機出貨，內容物有Mickey或角落小夥伴紅包袋3入、筆記本1入，以及透明冷水壺1個、27張門市優惠券、隨機多款零食、飲料以及大獎抽獎券2張。
開運金喜1299元福袋-Hello Kitty款、角落小夥伴款
福袋造型為Hello Kitty或角落小夥伴編織袋，總共3款造型隨機出貨，內容物有Hello Kitty款或角落小夥伴紅包袋3入、筆記本1入，以及Hello Kitty或角落小夥伴多功能料理鍋1個造型陶瓷盤1入、27張門市優惠券、隨機多款零食、飲料以及大獎抽獎券6張。
開運金喜1599元福袋-Mickey款
福袋為法國LE CREUSET Mickey米奇餐桌用具套組，總共2款色系（可挑選），內容物有造型瓷盤、馬克杯、小碟子各1、Mickey紅包袋3入、筆記本1入、27張門市優惠券、隨機多款零食、飲料以及大獎抽獎券6張。
而且今年還加碼299、499元兩款福袋在三大外送平台開賣，民眾在指定門市就可以線上選購，另外，299、499元福袋是在1/12凌晨00點門市開賣，1299及1599元的福袋則是1/12上午11點起在OPEN POINT APP限量販售，提醒民眾注意時間不要撲空。