正英站爭議　林佳龍喊話中市府：捷運不是顏家的

前交通部長林佳龍今再爆台中市政府為顏家變更捷運藍線路線及站點，「不只正英站一處」，他強調「捷運是大家的，不是顏家的」，並批評中市府使出拖延戰術，拒絕會同上級勘查顏家違建，根本是心裡有鬼。顏寬恒競選對手林靜儀則指顏家在台中到處有土地，卻慣性的「看到國家哪裡有利益就要去吃一口」。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-04 11:22:55
前交通部長林佳龍前天在林靜儀沙鹿的造勢場，針對行政院已核定的捷運藍線被中市府重新規劃變更路線、增加327億之事，4問台中市長盧秀燕，並點名其中的坪頂站改為正英站，接近顏寬恒沙鹿豪宅和服務處，今（4日）他陪中二立委補選候選人林靜儀路口拜票，再爆有爭議的不只正英站。
林佳龍指他在市長任內的藍線可行性研究有環評、地方公聽會，並經行政院核定，盧秀燕沒經過嚴謹研究就變更。「把公共工程做為自己炒作土地的工具，每次的變更旁邊，有多少顏家的土地？捷運是大家的，不是顏家的！」
林靜儀強調，坪頂站接近東海商圈的國際街，可以服務當地住民和學生，市府變更成國道附近的正英站，應說明設站想法，不能白白犧牲2萬人的權益。
昨天國產署會勘顏家違建爭議，市府相關單位以權責尚未釐清為由全缺席，顏家也以主人不在為由，第二度拒絕開門。林佳龍以「匪夷所思」形容，他說：「上級機關會勘，權責單位會同是基本責任，收到公函還迴避，是不是拖延戰術？是不是心裡有鬼？哪裡有缺失，最後都會水落石出。」林靜儀也質疑：「難道門不要打開，這個案子就可以了事嗎？」
對於昨晚又爆出，顏寬恒7年前在沙鹿山頂腳興建黃昏市場收租，一半以上是違建，林靜儀認為已不是單一事件，她批評：「顏家有這麼多的土地和建物，又要在國家的地蓋違建。這不是不小心或有需要，已經是慣性，看到國家哪裡有利益就要去吃一口，只要地方政府不作為，就可以把它（違建）蓋出來。台中市政府大概打算以拖待變，難道以為拖過選舉就可以算了嗎？」