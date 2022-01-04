撈很大？毒販自種自銷大麻產銷一條龍遭苓雅警一舉破獲
高市警局苓雅分局昨(3)日前於嘉義縣一處民宅內破獲一起自宅內種植大麻販售案，當場查獲大麻活株47株、烘乾成品9包約500公克，市價近500萬元，以及水耕種植大麻的設備，黃男坦承種植技術是從網路上自學，目前警正擴大追查大麻成品的流向。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-04 14:38:24｜2022-01-04 15:00:54
苓雅警分局日前接獲線報，41歲黃姓男子在嘉義縣自宅栽種大麻販售圖利，苓雅警持續跟監、埋伏、蒐證，待時機成熟，即向嘉義地檢署聲請拘票及嘉義法院聲請搜索票於昨天上午8時，結合嘉義縣警局民雄分局及刑警大隊科偵隊，共同偵辦在嘉義新港郷黃男住處搜索。警方當場查獲大麻活株47株、烘乾成品9包（毛重約500公克）及水耕植栽大麻的設備一批。
警方調查，黃男看準元旦連假有許多大型活動，毒品需求大增，偷偷種植大麻準備販售、謀取暴利，因此，透過網路購買大麻種子，並在住處利用水耕及土耕等方式種植大麻，再自行烘為成品。 苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，黃嫌看準連續假期有許多大型活動，毒品需求大增，偷偷種植大麻準備販售、謀取暴利，因此，透過網路購買大麻種子，並在住處內種植大麻，黃嫌以為不會被發現，惟經高雄市苓雅警方鎖定黃嫌後，並循線追緝至黃嫌的住處，黃嫌被逮捕後，坦承種植技術都是從網路上自學，目前苓雅警刻正追查大麻成品的流向。
苓雅分局長梁東山呼籲，毒品是影響社會治安最廣的犯罪淵源，施用毒品者除戕害自己身心健康外，常為籌措購買毒品之龐大開銷所需，挺而走險或偷或搶或盜，除造成家庭的不幸，並衍生眾多社會問題，毒品害人害己，全民一同齊心反毒。