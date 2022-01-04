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撈很大？毒販自種自銷大麻產銷一條龍遭苓雅警一舉破獲

▲高市警局苓雅警分局昨(3)日在嘉義查獲大麻栽種工廠，警方查扣水耕植栽大麻的設備一批及大批大麻成品當場查獲大麻活株47株、烘乾成品9包約500公克。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市警局苓雅警分局昨(3)日在嘉義查獲大麻栽種工廠，警方查扣水耕植栽大麻的設備一批及大批大麻成品當場查獲大麻活株47株、烘乾成品9包約500公克。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-04 14:38:24｜2022-01-04 15:00:54

高市警局苓雅分局昨(3)日前於嘉義縣一處民宅內破獲一起自宅內種植大麻販售案，當場查獲大麻活株47株、烘乾成品9包約500公克，市價近500萬元，以及水耕種植大麻的設備，黃男坦承種植技術是從網路上自學，目前警正擴大追查大麻成品的流向。

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▲苓雅分局偵查隊長陳仁政表示，黃嫌看準連續假期有許多大型活動，毒品需求大增，偷偷種植大麻準備販售、謀取暴利，目前苓雅警刻正追查大麻成品的流向。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，黃嫌看準連續假期有許多大型活動，毒品需求大增，偷偷種植大麻準備販售、謀取暴利，目前苓雅警刻正追查大麻成品的流向。（圖／記者郭凱杰翻攝）
苓雅警分局日前接獲線報，41歲黃姓男子在嘉義縣自宅栽種大麻販售圖利，苓雅警持續跟監、埋伏、蒐證，待時機成熟，即向嘉義地檢署聲請拘票及嘉義法院聲請搜索票於昨天上午8時，結合嘉義縣警局民雄分局及刑警大隊科偵隊，共同偵辦在嘉義新港郷黃男住處搜索。警方當場查獲大麻活株47株、烘乾成品9包（毛重約500公克）及水耕植栽大麻的設備一批。

▲▲黃嫌利用土耕方式種植大批大麻。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲黃嫌利用土耕方式種植大批大麻。（圖／記者郭凱杰翻攝）


▲高市警局苓雅警分局昨(3)日在嘉義查獲大麻栽種工廠，嫌犯於網路上自學自建紫光室利用水耕及土耕等方式種植大麻。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市警局苓雅警分局昨(3)日在嘉義查獲大麻栽種工廠，嫌犯於網路上自學自建紫光室利用水耕及土耕等方式種植大麻。（圖／記者郭凱杰翻攝）

警方調查，黃男看準元旦連假有許多大型活動，毒品需求大增，偷偷種植大麻準備販售、謀取暴利，因此，透過網路購買大麻種子，並在住處利用水耕及土耕等方式種植大麻，再自行烘為成品。

▲黃嫌於自宅栽種大麻販售圖利，高雄苓雅分局員警會同嘉義警方前往查獲。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲黃嫌於自宅栽種大麻販售圖利，高雄苓雅分局員警會同嘉義警方前往查獲。（圖／記者郭凱杰翻攝）
苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，黃嫌看準連續假期有許多大型活動，毒品需求大增，偷偷種植大麻準備販售、謀取暴利，因此，透過網路購買大麻種子，並在住處內種植大麻，黃嫌以為不會被發現，惟經高雄市苓雅警方鎖定黃嫌後，並循線追緝至黃嫌的住處，黃嫌被逮捕後，坦承種植技術都是從網路上自學，目前苓雅警刻正追查大麻成品的流向。

苓雅分局長梁東山呼籲，毒品是影響社會治安最廣的犯罪淵源，施用毒品者除戕害自己身心健康外，常為籌措購買毒品之龐大開銷所需，挺而走險或偷或搶或盜，除造成家庭的不幸，並衍生眾多社會問題，毒品害人害己，全民一同齊心反毒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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