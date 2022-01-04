限量9萬套！央行虎年套幣開放網路預購 台銀1/19開賣
再不到1個月就要迎接農曆新年，中央銀行發行的第3輪第6套「壬寅虎年生肖紀念套幣」也將於1月19日委託台灣銀行開賣，而且今（4）日上午10時起就可以先上網預購，這次全部發行9萬套，其中網路預購及臨櫃銷售各配售4.5萬套，每套售價維持新台幣1800元，網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套。
記者顏真真/台北報導
2022-01-04 11:57:20
央行發行局長鄧延達表示，虎年生肖套幣採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。其中銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「虎」圖樣為主題，背面為台東蘭嶼雅美（達悟）族祈求豐收的慶典儀式「飛魚祭」；銅合金幣正面以生肖「虎」為主構圖，背面則為部分上彩的「山茶花」。
此外，這次套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。
不過，相較去年牛年生肖套幣發行10萬套，今年央行虎年生肖套幣發行數量減為9萬，鄧延達表示，去年牛年生肖套幣銷售達9成，若民眾有興趣，還是可以繼續購買，至於虎年套幣銷售情況，正如銅合金幣正面構圖，老虎尾巴往上翹，代表後市看漲，希望越賣越好。
至於如何網路預購？央行表示，台銀自即日起在台銀網站設置「壬寅虎年生肖紀念套幣網路申購系統」，預購期間自今日上午10時起至1月10日中午12時止，預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月11日上午9時公告中籤名單，同時開放繳款至1月14日15時30分止；完成繳款者，可於1月19日起1個月內至選定的台灣銀行分行領取。