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職棒傳奇球星齊聚開直播　義賣簽名球具做公益

▲「盜總」林易增（左一）、郭進興（左四）、耿健輝（右一）等人，在網紅莊三瘋（左三）的號召下，登上直播台做公益。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「盜總」林易增（左一）、郭進興（左四）、耿健輝（右一）等人，在網紅莊三瘋（左三）的號召下，登上直播台做公益。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-01-04 11:51:47

中華職棒退役名將郭進興、耿健輝，以及兄弟象三連霸冠軍教頭「盜總」林易增等人，在網紅莊三瘋的號召下，登上直播台做公益，義賣簽名手套與簽名球，所得將全部回饋給沒有資源的基層棒球隊小球員。而莊三瘋也以個人名義，捐贈10萬元給公益團體「台中市法仁慈善會」，在剛迎接2022年此刻，率先將正能量傳遞給社會弱勢。

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直播一開始，好久不見的「盜總」林易增，重現廣告經典金句「我真憨慢講話，但是我真實在」，向直播觀眾打招呼。傳奇勝投王郭進興，也爆料過去球員時代對決，每次林易增上場打擊，只要碰到球，靠腳程就能形成安打，而且上壘後就想要盜壘，笑說「一直都在亂跑」，逗得現場哈哈大笑，也讓球迷重溫過去看職棒的青春回憶。

▲義賣的簽名手套與簽名球，所得將全部回饋給沒有資源的基層棒球隊小球員。 （圖／記者陳美嘉攝）
▲義賣的簽名手套與簽名球，所得將全部回饋給沒有資源的基層棒球隊小球員。 （圖／記者陳美嘉攝）
莊三瘋表示，這次義賣的手套上，除了有郭進興、林易增、耿健輝三人的親筆簽名，手套也是由耿健輝一手創辦的國際知名運動品牌「JJS」提供，相當有紀念價值。

以賣場「三瘋957」在電商平台蝦皮創下破紀錄營收，莊三瘋3日晚間與傳奇職棒球星，進行不營利的公益直播，除了感謝蝦皮的大力宣傳，直播時也邀請網友共同宣言，只要願意做公益留言加一者，一律送一份神秘小禮物感謝，希望能帶起更多人一起投入公益，莊三瘋強調，就算是微不足道的小事，只要能夠幫助他人，就能讓社會點亮更多亮善之光。

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