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震撼彈！拜廟「巧遇」顏寬恒　柯媽：兒子每天被林靜儀罵

▲柯文哲父母與顏寬恒一起拜拜，柯媽盛讚顏寬恒「看起來古意古意」。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.04）
▲柯文哲父母與顏寬恒一起拜拜，柯媽盛讚顏寬恒「看起來古意古意」。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.04）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-04 12:24:34

中二立委補選倒數5天，國民黨立委候選人顏寬恒今早到沙鹿玉皇宮參拜，「巧遇」台北市長柯文哲父母，雙方互動熱絡，中午還一起吃飯。柯媽何瑞英否認支持顏寬恒，但選人「要看有沒有乖、有為地方打拚，不要說話『赤牙牙』的罵人」，還抱怨「我兒子每天被林靜儀罵」、「一直罵人，裝一個臉，這樣好看嗎？」柯媽現身引爆中二選舉震撼彈，民眾黨台中市黨部緊急發表聲明，強調「中央目前並未下達任何指示」。

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柯文哲父母柯承發與何瑞英今（4日）一早出現在沙鹿玉皇殿，由於是顏寬恒昨天公開的競選行程，立刻被媒體包圍，何瑞英被問是否來關心中二選區選舉，她表示「就是老人家找朋友出來玩、出來拜拜。有廟就去拜，剛也去白沙屯媽拜拜。」

記者再問兩個候選人「卡甲意誰？」何瑞英說她沒有投票權，不能說「甲意」誰，接著補充「要看有沒有乖、有實在、有認真、有為地方打拚？不要說話『赤牙牙』的罵人」、「我兒子被林靜儀罵，每天都罵我們，我們不認識怎麼會每天罵人？我也不知道，大家和氣比較好」、「我沒有投票權，像別人幫助的都是大官，但我們是平民，平民都會來支持；我們也沒資格說什麼啦！不能批評別人啦！」「好人就要給他支持，如果是一天到晚在罵人的就算了，難道罵人就會贏嗎？」

▲柯媽沙鹿拜拜「巧遇」顏寬恒，兩人互動熱絡。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.04）
▲柯媽沙鹿拜拜「巧遇」顏寬恒，兩人互動熱絡。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.04）
隨後顏寬恒到場與柯文哲父母打招呼，柯媽媽大讚顏寬恒講話很溫柔、很少在電視上看到他在罵人。被問到是否要跟顏寬恒講幾句鼓勵的話，何瑞英說：「他這樣做就好了啦，實實在在，不說白賊話，謙虛，不要一直想和別人吵架」，還稱「他爸爸也很認真去做」。

何瑞英強調，先前與顏寬恒一次都沒見過面，彼此有福氣才會遇到，顏寬恒也表示是不期而遇，柯媽媽被問到顏家是否為流氓？她表示，如果真的是流氓，為何大家還想親近他們？　

顏寬恒中午與柯爸柯媽在沙鹿竹林土雞城一起吃飯，並預告餐後將受訪。柯媽入座前接到電視台記者電話，問她是不是支持顏寬恒？是否曾說生小孩就要生顏寬恒這種的？柯媽媽嚴厲斥責：「我又沒有說支持顏寬恒，而且我也沒有投票權，更沒有說什麼生小孩要生顏寬恒，網軍都是為了賺錢才亂傳」。還說「我看電視覺得顏寬恒古意古意，不像林靜儀都一直罵人。」

▲柯媽接到求證電話時，指網軍為了賺錢都亂講。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.04）
▲柯媽接到求證電話時，指網軍為了賺錢都亂講。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.04）
先前柯文哲曾說民眾黨對中二立委補選態度中立，但柯媽現身已引爆震撼彈，民眾黨台中市黨部緊急發出聲明，強調「黨中央目前並未下達任何指示。地方選舉還是希望回歸地方，選出德行與能力並重的候選人。」

聲明中指出「今日中二選區的焦點，已經被模糊，看不到這次補選的重點是什麼。一位好的立委候選人，要能更貼近在地立場，能在國會提出對地方有利的政策，更要能作好的利益迴避的自我要求，從政的道德標準要求要比市民來的高，合法只是最低的標準要求，選戰期間的仇恨情節與動員不利於良好的政治發展。」

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