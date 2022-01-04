宥勝緊摟周曉涵「就算地震也不放開」 網友轟爆：退追蹤
39歲宥勝近來與周曉涵合作校園劇《機智校園生活》，昨（3日）傍晚地震時，他突然在社群平台PO出摟著周曉涵的合照，透露是手機封面，還標記「就算地震也不放開」，讓不少粉絲傻眼，輪番轟他不懂避嫌。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-04 12:54:20｜2022-01-04 14:23:34
宥勝地震後秀出手機封面照，照片中緊摟周曉涵，上頭並以兩人劇中的角色名稱寫下「Hello王浩南！永遠保護伍佳麗」，配文詢問大家「手機封面放這張...會很過份嗎？...應該還好吧？」同時附上3個笑哭的表情符號。
貼文一發布，粉絲們十分不解，批評宥勝「不懂得避嫌」、「有點想退追蹤了，一點都不好笑耶」、「老婆的心裡應該五味雜陳吧」、「我是老婆的話會很受傷」，想起之前宥勝老婆林慈惠發文透露，另一半會因她追韓星而吃醋，痛罵：「老婆只是崇拜個偶像你就在不爽了～將心比心，你還大動作把照片放在手機裡，是有事嗎？」
發現輿論反彈，宥勝才驚覺玩笑開過頭，立刻將手機封面換回一家四口潛水的合照，並刪除該篇文章，再次發文寫道：「很抱歉無法如你們所願，因為我的心裡除了慈惠，還有孩子。」
宥勝說：「因為在慈惠眼裡，宥勝不過就是個幼稚的小屁孩。但在宥勝眼裡，慈惠卻是別人不懂的宇宙跟神。我的神，只對我的新桌面翻了個白眼，就繼續跟我討論168號店要上什麼貨。這就是讓我永遠安心的宇宙。」
有網友緩頰「平常就看的出來你們緊密的愛，上一篇很明顯是玩笑跟推戲呀～」宥勝回：「再明顯也是要懂分寸啦！是我不對！謝謝你懂。」（編輯：楊穎軒）