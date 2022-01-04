名家論壇》單厚之／韓國瑜敲什麼門？

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結果證明，韓國瑜的人氣的確相當不錯，韓粉擠滿了音樂台的四周，就連完全看不到舞台的地方，也站了不少人。主辦單位號稱有萬人到場，實際上應該也不會差太多，至少比國民黨去年所有的場子，人都還要多。但到場韓粉的年齡偏高，幾乎看不到年輕人，也是事實。
韓國瑜在會中說，台灣的希望不在政治人物職務的高低，在於善良的人民、草根的力量與基層的熱情。這樣的論述依舊延續過去草根、庶民的基調，顯然韓國瑜仍想要用過去的成功方程式，重新發揮自己的政治影響力。
韓國瑜復出的起手勢極為成功，藍營好事者和韓粉就立刻開始幫韓國瑜找工作，要韓國瑜選六都，甚至還喊出「非韓不投」。這些人注定是白費心思，六都市長的位子，韓國瑜看不上、也選不上。位置太小，韓國瑜看不上眼；需要過半的選舉，韓國瑜也沒有機會選上。
韓國瑜旋風變成民粹韓粉的記憶太深，韓國瑜對年輕選民跟中間選民都是票房毒藥，不管韓國瑜在藍軍中多有人氣，要面臨單一選區、得票必須要50%+1的候選人，都肯定不敢靠近他。即將補選的顏寬恆不會找他站台，韓國瑜也不會自討沒趣，今年底的縣市長大選也是一樣。昨天到現場捧場的，其實都是複數選區、只要5~10%就能當選的市議員。
「倚天不出，誰與爭鋒」，韓總一出場，立刻讓朱立倫、侯友宜、趙少康都相形失色。但若說真的有實質上的影響，恐怕言之過早。以韓國瑜的爭議形象，國民黨縣市長、立委應該都不敢和他有太多的互動，市議員願意站隊的也不會太多，網路跟韓粉仍舊是韓國瑜最大的武器。
朱立倫在四項公投全滅之後，就已經出現跛腳的危機，跟韓國瑜出不出現沒有太大的關係。朱立倫真正尷尬之處在於，他的黨主席選舉以及選後的人事佈局，有太重的韓系色彩，甘冒大不諱推動的「同舟計畫」，稍有不慎就是替人做嫁。
韓國瑜過去幾年展現的政治風格是，有企圖心卻沒有評估跟執行的能力，總是走一步算一步，實在不行就靠人氣硬拗。包括這次的見面會，任何人都可以看出滿滿的斧鑿痕跡，雖然成功展現了人氣，但身段實在是不好看。
韓國瑜想的當然是2024，但沒有人能規劃出那條路，只能儘可能一步步的往那個目標靠近。正如很多媒體形容的，「韓先生來敲門」似乎變成「韓先生來踹門」，但國民黨這幢房子其實已經空無一物，即便韓國瑜踹破了門，也得不到自己要的東西。
●作者：單厚之／資深媒體人
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