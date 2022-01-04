經手超過6000件選服 林昶佐：在地國民黨里長也支持他
無黨籍立委林昶佐接受民進黨開設Podcast頻道《耳朵出遊不出油》專訪，節目內容今（4）日正式上架。林昶佐在節目中指出，他經手超過6000件選民服務、資源爭取，現在連在地的許多國民黨籍里長都支持他，反對這次的罷免案。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-04 13:14:43
林昶佐說，他大學時期要探望自己的阿嬤時，才發現自己忘記如何講台語，因為以前在學校講母語會受罰，導致很多字彙都不會，無法與至親好好溝通。因此每個人都深深受政治影響，他決定關心公共政策，開啟政治旅程。
林昶佐指出，閃靈在國際上累積了知名度，他進入立法院的外交國防委員會後，有更多跨領域的資源，向世界推廣台灣的民主、自由，也讓萬華在地的各項傳統活動走向世界舞台。
林昶佐說，擔任立法委員後經手超過6000件選民服務和資源爭取，包括台北萬華地區電線桿地下化工程，以及中正區陳舊荒地的活化再利用，都是他任內爭取的政績。
「停車場不會自己長出來」、「電線桿不會自己爬到地下」，林昶佐表示，建設一定是從里長、議員到立委一起協力，把家園環境整理好。因此，連在地的許多國民黨籍里長都支持他，反對這次的罷免案。
林昶佐說，這次罷免案，有超過1000筆已往生者參與連署，連署不合格率超過30%。他感到非常無奈，希望大家能在1月9日出門投票、終結惡鬥。