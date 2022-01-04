第二例！泰郵包再檢出非洲豬瘟　陳吉仲：與首起不同公司

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今陳吉仲在臉書發文指出，台南郵局又再查獲一個來自泰國夾帶豬肉香腸的包裹，昨檢出非洲豬瘟病毒核酸，且與中國病毒株及前次查驗出的核酸相似度達100%。
「這是繼去年12月22日以來，我們再次從來自泰國的郵包中查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。」陳吉仲說明，短時間內接連攔截到兩起案例，且兩案的豬肉製品來源自不同公司，讓台灣對來自泰國乃至於整個中南半島的包裹都提高警覺。
陳吉仲強調，他已經以非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官的身分，要求相關單位專案加強對於泰國及東南亞郵包的查驗工作，同時也將透過正式管道，向泰國反映狀況並請其改善。
陳吉仲提到，雖然泰國迄今未向世界動物衛生組織（OIE）通報任何案例，因此並未被認定為非洲豬瘟的疫區，但由於中南半島與中國接壤，因此台灣早在2019年就將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險地區，落實執行與疫區相同強度的邊境查驗措施。
陳吉仲提醒，農曆春節即將到來，許多人會習慣攜帶或郵寄應景的香腸、臘肉、火腿等豬肉產品回國，但目前國際上的非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，這些只有醃漬沒有經過高溫加熱的肉品，傳播疫情的風險是最高的，呼籲國人絕對嚴禁從國外自行攜帶、郵寄違規豬肉製品，或以其他任何方式帶到國內來。
非洲豬瘟是一種急性、高傳染性的病毒性疾病， 特徵是發病過程短，但死亡率高，發病的豬隻特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸粘膜最明顯，目前尚無藥物可供治療及無疫苗供施打預防。