全聯3價位福袋最高現省1.9萬 首推線上福袋1/1000中賓士
農曆新年前不少民眾會買個福袋來沾沾喜氣，希望能能用小錢搏大獎，除了四大超商以外，全聯福利中心今（4）天也舉辦了新春福袋記者會，直接開箱了這次福袋獎項，最受矚目的頭獎部分，今年祭出「Porsche Cayenne Coupé」跟「Porsche Taycan」2台保時捷（各市值369萬）夢幻名車，以及SHARP水波爐、0水鍋等精品家電。另外，全聯還推出線上福袋，限量9999個「福虎生豐福袋」 獨家僅在小時達販售，大年初一早上10點起「PXGo!全聯線上購」開賣，每袋售價555元，就有千分之一機率抽中155萬元的「Mercedes-Benz A180」。《NOWnews今日新聞》搶先直擊，今天帶讀者一睹今年全聯福袋商品內容。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-04 13:57:59｜2022-01-04 14:41:47
全聯今年實體門市販售的福袋首度推出3種不同規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」、1400元「Ed Hardy福箱」與1600元「柳宗理福鍋」，每款均附有超豐富的指定聚寶好物，其中包括衛生紙、咖啡等日常用品，以及虎年福利熊相關文創品，包含紅包袋、存錢筒桌曆、漫畫本等，還有聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的2022新春大禮包，最高現省近19000元。
全聯去年首次祭出雙頭獎，包含市值354萬元的「Porsche Cayenne」與市值333萬元「Tesla Model X」，這次加碼再升級祭出「Porsche Cayenne Coupé」跟「Porsche Taycan」2台保時捷（各市值369萬），且實體福袋與線上福袋都將在大年初一開賣，想要的民眾還得手刀搶購。
「福利熊虎年生肖福袋」200元
其中，「福利熊虎年生肖福袋」使用12生肖虎年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，總價值超過1000元，還有一次抽大獎機會，限量104980袋。
「Ed Hardy福箱」1400元
全聯獨家聯名美國潮流品牌Ed Hardy，由萬國通路生產的黑白兩色機師箱，加上聚寶好物，總價值超過7400元，而且還有7次抽獎機會，黑色款、白色款共限量17860個。
「柳宗理福鍋」1600元
使用指定為日本「國家傳統工藝品」的鐵器、鍋具，強調日本製造，搭配上聚寶好物，總價值最高超過6400元，每鍋售價1600元，還享有最多8次抽大獎機會，兩款鍋具各限量5000個。
「福虎生豐福袋」 555元
另外全聯還推出線上福袋，限量9999個「福虎生豐福袋」 獨家僅在小時達販售，大年初一早上10點起「PXGo!全聯線上購」開賣，每袋售價555元，內含超過10樣好物，像是洗衣膠囊、洗手慕斯、餅乾等，以及小時達專屬春聯與折價券，總價值超過千元，9999個福袋抽13個大獎，最大獎則為155萬元的「Mercedes-Benz A180」，有超過千分之一中獎機率可以帶回家，「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」2台、「Apple iPhone13 pro 128G」2名，與3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」等，與實體福袋分開抽獎。