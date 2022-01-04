花4400萬買房又掛看板 童仲彥要林昶佐說錢從哪來
無黨籍立委林昶佐罷免案將於1月9日投票，民進黨前台北市議員童仲彥今（4）日指出，林昶佐的妻子去年2月在中正區花4400萬買房，現在又因罷免案到處掛看板，林要說清楚錢哪裡來。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-04 13:45:22｜2022-01-04 13:50:11
童仲彥說，林昶佐很有錢，在中正、萬華區路上掛那麼多看板、帆布，去年2月花了4400萬在中正區買房子，立委做一屆看板可以掛這麼多，買房子好多錢，錢怎麼來的？何時搬進去的？
童仲彥指出，林昶佐夫妻倆大安區的房產在94年登記取得，另外一個101年2月取得，文山區房產是97年取得，怎麼突然去年花4400萬買房子，是不是劉寶傑在前年年底在節目上說林根本不住在中正、萬華區，一講完就馬上買房。
童仲彥表示，4400萬房子位於中正區仁愛路二段，平均每坪63.1萬，建坪69.68坪，就算貸款30年，頭期款至少要進千萬，一個月還要付10多萬，錢從哪裡來？財產申報結果1月底才會出來，剛好被林昶佐躲過。
童仲彥呼籲，民進黨高層要用檢視顏寬恒的標準，同樣拿來台北問一下林昶佐，請林昶佐說清楚講明白，4400萬哪裡來？還有為什麼可以到處掛帆布、大看板，被罷免人還不能募政治獻金，請林昶佐把錢的東西講清楚。