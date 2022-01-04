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T1／周末在主場再戰獵鷹　海神主帥：不可掉以輕心

▲高雄全家海神1月9日二度尬獵鷹 再掀南部在地籃球巨浪。（圖／高雄全家海神提供）
▲高雄全家海神1月9日二度尬獵鷹 再掀南部在地籃球巨浪。（圖／高雄全家海神提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-04 14:05:08

高雄全家海神職業籃球隊，1月8日、9日高雄巨蛋主場周好戲登場！1月8日迎戰戰績4勝3負，聯盟暫居第3的新北中信特攻，9日碰頭臺南台鋼獵鷹續演「南霸天」之爭。

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高雄全家海神隊2日作客台鋼獵鷹，是我國史上首度有兩支南臺灣職籃球隊對戰，為台灣職籃發展寫下新頁。台鋼獵鷹上月底獲歸化中鋒阿提諾助拳，高雄全家海神隊在全隊3人得分破20大關、本土球員點點開花皆有所貢獻，以126比95擊敗獵鷹。1月9日海神隊二度迎戰台鋼獵鷹，全隊厲兵秣馬，準備再掀南部在地籃球巨浪！

高雄全家海神隊面對台鋼獵鷹有備而來，團隊本土球員發揮功不可沒；胡瓏貿此役繳出高達43正負值，在洋將庫薩斯陷入犯規麻煩挺身而出，轟「雙十」23分、11籃板、3助攻、2抄截本季代表作。

隊長余純安扮演大鎖防守，吳怡斌連兩場繳佳作，替補出發稱職，吳曉謹、蘇文儒、林任鴻、陳懷安紛紛在球隊需要之際，扮演好自身角色，為球隊建功。本土長人呂威霆、勤明慶則扛起對方外援，每一位海神隊球員，場上不分你我演繹團隊籃球，並把握機會有所貢獻，幫助海神成功踢館「南人」，贏得漂亮一勝。

台鋼獵鷹上月底網羅211公分的歸化中鋒「新台灣人」阿提諾，阿提諾加盟後連兩戰轟出25分15籃板、41分22籃板的傲人數據，率台鋼獵鷹飆出聯盟本季得分新高132分。

台鋼獵鷹亞外援目前已全數到位，除了歸化中鋒阿提諾，前富邦洋將賈西亞（Chuck Garcia JR.），喬登以及亞援陳內斯加盟後，戰績扶搖直上，取得2勝1負，有躍居前段班之勢。

高雄全家海神隊總教練喬伊斯、亞歷山大及胡瓏貿，前役賽後異口同聲，表示台鋼獵鷹是可敬對手，絕不可掉以輕心，兩支南臺灣勁旅本周再戰，籃球迷不容錯過！

做為 t1 聯盟開季至今唯一主場未嘗敗績的球隊，高雄全家海神將以洶湧的三萌海勢，奉上最海派的待客之道。邀請神隊友入場使用我們準備的三萌海勢摺扇，一起製噪大浪，讓特務和南人好好見識雄海派的熱情。

只要１月8日、9日進場觀戰，參與三CHILL水進活動，就有機會抽中好禮。主題周另有AQUA NATION公民招募活動，完成集章、追蹤海神隊IG、造訪AQUAS STORE三任務，即享100元購物金！
 

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