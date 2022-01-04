T1／周末在主場再戰獵鷹　海神主帥：不可掉以輕心

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高雄全家海神隊面對台鋼獵鷹有備而來，團隊本土球員發揮功不可沒；胡瓏貿此役繳出高達43正負值，在洋將庫薩斯陷入犯規麻煩挺身而出，轟「雙十」23分、11籃板、3助攻、2抄截本季代表作。
隊長余純安扮演大鎖防守，吳怡斌連兩場繳佳作，替補出發稱職，吳曉謹、蘇文儒、林任鴻、陳懷安紛紛在球隊需要之際，扮演好自身角色，為球隊建功。本土長人呂威霆、勤明慶則扛起對方外援，每一位海神隊球員，場上不分你我演繹團隊籃球，並把握機會有所貢獻，幫助海神成功踢館「南人」，贏得漂亮一勝。
台鋼獵鷹上月底網羅211公分的歸化中鋒「新台灣人」阿提諾，阿提諾加盟後連兩戰轟出25分15籃板、41分22籃板的傲人數據，率台鋼獵鷹飆出聯盟本季得分新高132分。
台鋼獵鷹亞外援目前已全數到位，除了歸化中鋒阿提諾，前富邦洋將賈西亞（Chuck Garcia JR.），喬登以及亞援陳內斯加盟後，戰績扶搖直上，取得2勝1負，有躍居前段班之勢。
高雄全家海神隊總教練喬伊斯、亞歷山大及胡瓏貿，前役賽後異口同聲，表示台鋼獵鷹是可敬對手，絕不可掉以輕心，兩支南臺灣勁旅本周再戰，籃球迷不容錯過！
做為 t1 聯盟開季至今唯一主場未嘗敗績的球隊，高雄全家海神將以洶湧的三萌海勢，奉上最海派的待客之道。邀請神隊友入場使用我們準備的三萌海勢摺扇，一起製噪大浪，讓特務和南人好好見識雄海派的熱情。
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