名家論壇》黎榮章／蔡英文佈局首都 英系、正國會呼聲高
▲2022年正式到來，民進黨首度由蔡英文擔任選對會召集人親掌兵符，正式啟動2022選戰佈局。（圖／總統府提供）
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▲2022年正式到來，民進黨首度由蔡英文擔任選對會召集人親掌兵符，正式啟動2022選戰佈局。（圖／總統府提供）
文/黎榮章
2022-01-04 14:16:50｜ 2022-01-04 14:28:08
2022年正式到來，民進黨為了備戰年底地方選戰，在2021年底正式成立選對會、協調工作小組，並首度由蔡英文擔任選對會召集人親掌兵符，正式啟動2022選戰佈局。今年底選舉，北台灣被視為關鍵，各界對民進黨2022台北市長人選討論已久，曾被點名者包括綠營明星人物前副總統陳建仁、衛福部長陳時中，還有卸任無公職身分、投入基金會活動的交通部前部長林佳龍、文化部前部長鄭麗君。此外，基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、現任台北市立委吳思瑤等中生代被看好可以更上一層樓；最近更傳出黨內有意尋找色彩較為中性的空降牌，駐美代表蕭美琴、台北市黨部主委吳怡農等人紛紛被提起。
前述人選各有派系身分，或被認為有特定派系支持，例如吳思瑤是正統新潮流；林佳龍、林右昌都是正國會要角。陳建仁、陳時中則是英系屬意人選；鄭麗君、蕭美琴雖無派系，但都被認為與總統蔡英文親近。林智堅無派系，但被認為在屬性上較親近蘇貞昌。透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，若將鄭麗君、蕭美琴併入英系計算，綠營各派系的網路聲量以英系最高，聲量佔64％，而親蘇系的林智堅則因新竹合併提升量大漲，排名位居第二，佔17.7％。至於正國會的林佳龍、林右昌分別在中二補選、市政議題方面有所表現，雖然聲量只排第三，但穩定成長，平均每日的聲量成長率達55.5％，也是一大亮點。 進一步分析綠營各派系近2個月來的網路正負聲量，可發現陳時中因為去年11月的一則「脫口罩高歌」網路流傳影片，導致英系人選的負面生量暴增，但因為蔡英文強調民主自由、進步價值的辣台派形象，加上親英的蕭美琴協調美國捐贈疫苗、代表台灣參加民主峰會等突出作為，這些正面訊息都讓英系的正聲量在網路上累積疊加，平衡之下，英系的正聲量仍是其他派系的2到7倍。而新潮流潛在候選人的網路好感度（P/N值）雖然最高，但因整體討論低，並非輿情關注焦點，恐未能在選民當中留下深刻印象。 ▲綠營各派系2022台北市長潛在候選人：網路聲量定位圖。（圖／QuickseeK提供） 此外，若分析綠營黨公職近2個月的臉書貼文，則可用以評估哪個派系在綠營支持者間最受到歡迎。可以發現當綠營黨公職的貼文提到英系、正國會潛在候選人時，相較其他派系人選，更能吸引粉絲互動。例如蔡英文提到蕭美琴的貼文：「美國首屆線上民主峰會（Summit for Democracy）即將登場，我國政府將由駐美大使蕭美琴與唐鳳政委代表出席。」該篇貼文的互動量就高達10萬。此外，因1月9日台中市第二選區的立委補選即將到來，綠營黨公職屢次在臉書提到該區選情，擔任民進黨候選人林靜儀競選主委的林佳龍也屢被提起，獲得粉絲許多互動與支持。整體而言，提及陳時中、鄭麗君、蕭美琴、陳建仁等英系人選的貼文，總互動量41萬、提及正國會人選的總互動為51萬。 ▲綠營各派系2022台北市長潛在候選人：正負面聲量比較。（圖／QuickseeK提供） 蔡英文積極佈局2022，綜合評估下來，英系人選的網路聲量最高、正聲量也居冠，正國會則是聲量成長快速，同時也可以發現，蔡英文頻頻在臉書拉抬英系、正國會人選聲勢，貼文也創造大量粉絲互動，顯然深受「英粉」喜愛。蔡英文甫率全黨打贏公投一役，又將2022縣市長提名大權在握，目前政治能量如日中天。且她2020在首都拿下87萬票、各區得票幾乎都超過五成以上，個人魅力遠高過民進黨的支持度；若她在年底首都選戰中能派出屬意人選，且為英粉熟悉、接受，那麼民進黨要從台北出發，帶動2022整體選情也不無可能。 ▲綠營黨公職臉書：提及各派系人選貼文：貼文互動比較。（圖／QuickseeK提供）