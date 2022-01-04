小S挖賈靜雯閨房私密　狠虧影后「腦袋很dirty」

小S主持綜藝節目《熙娣想聊》，最新一集邀請到金馬影后賈靜雯，她坦言忌妒賈靜雯合作張孝全、吳慷仁等一票帥氣男星，直言：「賈靜雯憑什麼！你現在還可以跟那麼多小鮮肉一起演戲。」感嘆主持人無法像演員一樣經常認識小鮮肉，再進一步追問賈靜雯的戲劇交友圈，竟全部都是男神名單，讓小S氣到大喊：「我為什麼要當主持人啊？」真實又誇張的反應超爆笑。





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▲小S（左）坦言很羨慕賈靜雯跟許多男神合作。（圖／CATCHPLAY+提供）

小S和賈靜雯在節目裡大聊人妻之間的私密話題，兩人直球對決，內容百無禁忌，她好奇賈靜雯與修杰楷的夫妻相處，直率詢問：「他碰你，你還會有那種覺得…」賈靜雯有備而來鎮定回答：「該有的夫妻生活，我們還是會有。」此話一出，竟讓小S大吃一驚：「你們還有？我現在就是直接開抽屜，拿我需要的東西」，讓影后害羞到不行。





終極二選一單元，小S又進攻：「老公哪一種時刻會讓你想要立刻把他撲倒？他下麵給你吃的時候…」結果連問題都還沒問完，賈靜雯聯想到「雙關語」，就笑到上氣不接下氣，完全招架不住，連小S都忍不住虧她：「你這腦袋很dirty耶！Excuse me？你三個孩子的媽耶！」爆笑互動將在節目中揭曉。





小S說：「看靜雯婚姻事業兩得意，真的很替她高興，唯獨不斷跟帥哥拍戲這一點不可原諒，尤其跟某一位我心目中覺得超帥的男星，是誰先不說，去看我的節目你們就會知道。」《熙娣想聊》最新一集將於1/6週四下午5點在CATCHPLAY+影音平台獨家上架，註冊會員帳號即可在當集上架後48小時免費觀看。



