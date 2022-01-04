巷仔內／走自己的路 侯家軍2022年議員選戰不缺席
四大公投潰敗，國民黨四大皆空，新北市長侯友宜也被藍營支持者直指是「公投戰犯」，但侯友宜的政治性格，原本就不被深藍的選民認同，且公投後的民調，侯友宜的好感度仍高居第一；此外，侯友宜今年除尋求市長的連任外，「侯家軍」在2022年的市議員選戰也不缺席。
記者陳志仁／特稿
2022-01-04 14:46:51｜2022-01-04 15:07:56
地方人士指出，力拼2022市長選舉連任的侯友宜，希望栽培嫡系子弟兵進入議會，為市府的政策強力辯護，因此3位副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣，及近日才轉往市長室擔任秘書的吳訓孝，可望將循新北市前市長朱立倫團隊副發言人葉元之、江怡臻的模式參選；另侯友宜選辦成員之一的徐維遠，最近勤跑汐止、金山、萬里，且今年元月又突然調往農業局服務，也引發地方的熱議。
目前除副發言人群中的呂家愷，幾乎已確定參選新北市第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）的市議員，不過家族的成員有人反對，恐須再溝通外，甚至也遭選區的議員一度封鎖臉書，但該議員受訪時則強調，「沒有這回事」；而市長室擔任秘書的吳訓孝，則將投入新北市第三選區（三重、蘆洲）的市議員選戰，2人不約而同的都在臉書PO文強調，「2022，我準備好了！」
地方人士說，有「新北學姊」之稱的蔡畹鎣，因地緣關係，將代表「侯家軍」在大文山區插旗，角逐新北市第八選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）的市議員；而新莊區從下屆單獨劃分為第三選區，現任的國民黨女議員黃林玲玲宣布交棒，地方則盛傳原本規劃在板橋區參選的「最美背後靈」戴湘儀，將成為的一枚活棋改戰新莊區，但2人則低調回應，「都在評估中」。
政壇人士分析，侯友宜派出至少4位的嫡系子弟兵，投入2022年的新北市議員選戰，「侯家軍」儼然成形，恐壓縮國民黨老將、新秀的參政空間；部分藍營議員或有意參選的新人抱怨，侯友宜連招呼都不打！但也有現任議員認為，國民黨的初選應該也列入資深議員，並希望侯友宜輔選的「侯家軍」同時，也要顧及為黨賣命的現任議員，應該幫忙站台，讓藍營議員的席次極大化。