巷仔內／言論自由變成罪　《國安法》下的港媒大逃殺

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2021年6月中旬，當時《國安法》實行尚未滿一年，香港警方國安處便以涉嫌違反國安法為由，大動作拘捕壹傳媒及《蘋果》5名高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光和蘋果動新聞平台總監張志偉。當天超過500名警員搜索壹傳媒大樓，並且帶走電腦文件，國安處隨後也以涉嫌違反國安法凍結《蘋果》相關資產。
《蘋果》因資產遭到凍結，營運陷入困難，同年6月23日宣布停刊，6月24日發行最後一期，當天大批香港人民漏夜排隊搶購，最後一份香港《蘋果日報》的頭版，則以「港人雨中痛別 ，我哋撐蘋果」為題，向民眾道別，結束26年歷史。過去《蘋果》被外界視為香港唯一堅定反共的主流報紙，港府一連串搜索，也引起全球關注，並將其視為香港新聞自由以及「一國兩制」的終結。
中章
在《蘋果》被迫關閉之後，《立場》隨即下架評論文章，同時宣布暫停接受贊助，母公司6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚也辭去董事職務。即使《立場》極力自保，仍在半年後走上《蘋果》的「後路」。
《立場》因報導及採訪行動，常常與港府和官員針鋒相對，特別是2019年「反送中」期間，《立場》不時被香港警察及支持港府和撐警人士襲擊及針對，甚至有記者一度被逮捕，在2021年下半年也多次遭到港府的批評和施壓。
2021年12月29日，港府採取動作，國安處凍結《立場》共6100萬港元資產，並採取行動拘捕六名高層或前高層，並將副採訪主任陳朗昇帶走協助調查。受到搜捕事件影響，《立場》同日下午宣布停止運作，媒體網站及所有社群媒體停止更新，並遣散所有員工。
《立場》一夕之間徹底消失，網站只剩黑底白字的公告，社群PO文、YouTube影片全都下架，讓不少港人、自由民主國家民眾感嘆哀戚。部分香港媒體憂心落到《蘋果》、《立場》的下場，《香港獨媒新聞》宣布本月1日停止運作，另1家香港獨媒《眾新聞》也在2日宣布將自4日停運，一週內3家獨立媒體消失，對香港新聞自由造成極大衝擊。音樂創作人「晴天林」，更改編何韻詩的歌曲，沉痛哀訴香港已經「沒有新聞」。
終章…？
香港在1997年以「特別行政區」回歸之後，曾被視為中國新聞自由的「避風港」，新聞媒體百花齊放，以第四權監察社會和政府。然而近幾年來，香港的言論自由在國際社會眼前快速地崩塌。無國界記者組織最新報告指出，在《國安法》實施後，香港新聞自由情況加速惡化，排名已由2002年第18位，大幅下滑至2021年第80位。
北京當局對香港媒體的介入已經到達超乎想像地步，任何事情都可能觸及「政治敏感」的議題。《國安法》中的《煽動罪》成為了打壓異己聲音的最佳理由。香港媒體人人自危，但是隨著受到的政治壓力越來越大，「煽動刊物」的界線卻仍模糊不清，發布新聞也只能戰戰兢兢、如履薄冰。面對港府的趕盡殺絕，有媒體批評港府淪為北京傀儡，以香港媒體獻祭，向港人開刀。
中國政府先前曾強調要「說好中國故事」，但所謂的「好故事」，除了中國國家主席習近平的「豐功偉業」以及「國家富強、民族振興、人民幸福」的絢爛中國夢之外，恐怕都會是「反叛言論」。而「當言論自由變成罪」，香港的新聞媒體還剩下什麼？