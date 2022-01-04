新竹人有口福！遠百竹北店傳1/8開幕 5家「吃到飽」激戰
原訂2021年底開幕的遠百竹北店，據傳延宕至今年，將趕在農曆年前1/8開幕見客。不過打從要在竹北設置遠東百貨的消息一曝光，便受到消費者高度期待，對新竹居民來說更是樂不可支。去年8月臉書便已成立「遠東百貨 竹北店」粉專，曝光遠百竹北總建築面積約2.8萬坪，在地富含客家文化特色。據悉，精品、特色餐飲品牌眾多，相當有可看性，光是吃到飽餐廳便已確定有5家名店進駐，分別為饗賓餐旅集團旗下頂級和食集錦「旭集」、多國蔬食饗宴「果然匯」、「小福利」火鍋會所，及「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒吃到飽、「涮乃葉」日式火鍋吃到飽。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-04 15:11:22｜2022-01-04 16:07:36
籌備至今，途經周邊已能瞧見遠百竹北店，形塑客家山城圓樓意象的建築外觀，在新竹打造富有創意、傳承客家文化的新地標，預計規劃百貨零售、超級市場、特色餐飲、育樂…等全客層一站式百貨商場，強調光餐飲部份就有超過8成「新竹獨家」的品牌進駐。「遠東百貨 竹北店」粉專也已透露開幕倒數，邀約大家過年去走春。
目前已知，餐飲部份大有來頭，在北部經營得有聲有色的饗賓餐旅集團，堪稱國內最大高檔自助餐，總經理陳毅航去年底已透露，將於遠百竹北店開幕時，一口氣開設旭集（頂級和食集錦）、果然匯（多國蔬食饗宴）、小福利（吃到飽火鍋會所）、饗泰多（泰式風格餐廳）與開飯（川菜食堂）共5間餐廳品牌，光吃到飽餐廳就有3間，斥資兩億五千萬打造。
另外還有兩間吃到飽，分別是在台經營已久的Mo-Mo-Paradise壽喜燒及涮乃葉日式火鍋。據悉，乾杯集團的燒肉與黑毛屋鍋物、了凡油雞飯‧麵、添好運、漢來上海湯包、上菜片皮鴨專賣店等餐飲，選擇將高達30～50間品牌。
貴婦下午茶LADY M更將在遠百竹北店開設全台灣最大內用門市，已大方公開位於一樓轉角處的餐廳照片，延續經典大理石紋店裝，擁有大片落地玻璃窗盡收街邊風景與陽光。並增設美味廚房，由主廚團隊獨家研發精緻輕食，除了招牌千層蛋糕外，新竹的朋友還可吃到LADY M輕食餐點。
對於遠百竹北店是否真於1/8盛大開幕？《NOWnews今日新聞》聯繫遠東百貨總公司，官方低調僅表示「遠百竹北目前開幕日期未定。」語帶保留，尚未證實開幕情報。