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憲法訴訟法上路！4前後院長今聚首　許宗力：服務不打折

▲司法院長許宗力4日致詞表示，憲法訴訟法不僅更落實憲法審查制度保障人民基本權意旨，也回應社會各界對於強化大法官釋憲功能的殷切期望，實現釋憲權作為司法權一環的功能。（圖／記者潘千詩攝，2022.1.4）
▲司法院長許宗力4日致詞表示，憲法訴訟法不僅更落實憲法審查制度保障人民基本權意旨，也回應社會各界對於強化大法官釋憲功能的殷切期望，實現釋憲權作為司法權一環的功能。（圖／記者潘千詩攝，2022.1.4）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-04 15:05:43｜2022-01-04 15:07:27

「憲法訴訟法」新制正式施行，司法院今（4）日舉辦新制施行記者會，同時發表「德國聯邦憲法法院法逐條釋義中譯本新書」，翁岳生、賴英照、賴浩敏等3位前後任院長同時聚首司法院。司法院長許宗力表示，憲法訴訟法不僅更落實憲法審查制度保障人民基本權意旨，也回應社會各界對於強化大法官釋憲功能的殷切期望，實現釋憲權作為司法權一環的功能。

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大法官行使職權，歷經「司法院大法官會議規則時期」、「司法院大法官會議法時期」及目前的「司法院大法官審理案件法時期」三個階段。觀察70多年來實務運作與演進，大法官由立憲初期的「解答疑義」走向「解決爭議」，由「維護憲政體制」朝向「保障人民權利」。

1993年10月22日「憲法法庭」落成啟用，是我國釋憲制度走向司法化、法庭化的重大變革，同年12月23日針對政府公債問題首次行言詞辯論，至今共18件，最近一次是去年「強制工作案」，後作成釋字812號，這也是大法官倒數第2號解釋。大法官會議作成的解釋歷經70多年今日正式際劃下句點，大法官解釋也將永遠停留在「813」這個魔術數字。

許宗力說，完成憲法訴訟法立法，誠屬不易，曾有立委細數大法官審理案件法的修正，從施啟揚前院長開始，曾歷經五度扣關，始終修法未果，好不容易在2018年3月29日第六度叩關，同年底達陣成功，完成三讀，2019年1月4日公布並更名為憲法訴訟法。觀其條文內容，很多都是參考前五次修法所提的條文，所以說憲法訴訟新制是汲取前人辛苦耕耘的果實做為養分，站在巨人肩膀上所摘取到的改革成果。

許宗力說，新制把大法官會議「法庭化」，解釋變成「判決」，揮別最後1號司法院釋字，自今天起開始實施新制，不久將會有「憲法法庭111年度憲判字第1號判決」接棒起跑，代表憲法法庭新旅程的開始。編碼字號雖然不一樣，提供的釋憲服務絕不打折，甚至更加完善。

翁岳生說，釋憲機關對憲法的解釋多少具有政治性，但應避免過分強調政治色彩，希望大法官4日起行使憲法所賦予的解釋權時，能維護司法機關應有的「法院」或「法庭」型態。

此外，由台大法律系教授林明昕等人翻譯的「德國聯邦憲法法院法逐條釋義」也在今天發表，書內寫出德國大法官曾對那些法條做成解釋，以利台灣法界與當事人參考。

▲由左至右現任司法院長許宗力，時任司法院長翁岳生、賴英照、賴浩敏。（圖／記者潘千詩攝，2022.1.4）
▲由左至右現任司法院長許宗力，時任司法院長翁岳生、賴英照、賴浩敏。（圖／記者潘千詩攝，2022.1.4）

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