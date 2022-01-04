憲法訴訟法上路！4前後院長今聚首　許宗力：服務不打折

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1993年10月22日「憲法法庭」落成啟用，是我國釋憲制度走向司法化、法庭化的重大變革，同年12月23日針對政府公債問題首次行言詞辯論，至今共18件，最近一次是去年「強制工作案」，後作成釋字812號，這也是大法官倒數第2號解釋。大法官會議作成的解釋歷經70多年今日正式際劃下句點，大法官解釋也將永遠停留在「813」這個魔術數字。
許宗力說，完成憲法訴訟法立法，誠屬不易，曾有立委細數大法官審理案件法的修正，從施啟揚前院長開始，曾歷經五度扣關，始終修法未果，好不容易在2018年3月29日第六度叩關，同年底達陣成功，完成三讀，2019年1月4日公布並更名為憲法訴訟法。觀其條文內容，很多都是參考前五次修法所提的條文，所以說憲法訴訟新制是汲取前人辛苦耕耘的果實做為養分，站在巨人肩膀上所摘取到的改革成果。
許宗力說，新制把大法官會議「法庭化」，解釋變成「判決」，揮別最後1號司法院釋字，自今天起開始實施新制，不久將會有「憲法法庭111年度憲判字第1號判決」接棒起跑，代表憲法法庭新旅程的開始。編碼字號雖然不一樣，提供的釋憲服務絕不打折，甚至更加完善。
翁岳生說，釋憲機關對憲法的解釋多少具有政治性，但應避免過分強調政治色彩，希望大法官4日起行使憲法所賦予的解釋權時，能維護司法機關應有的「法院」或「法庭」型態。
此外，由台大法律系教授林明昕等人翻譯的「德國聯邦憲法法院法逐條釋義」也在今天發表，書內寫出德國大法官曾對那些法條做成解釋，以利台灣法界與當事人參考。