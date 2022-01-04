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499之亂再起？電信三雄齊推4G吃到飽　藏貓膩適合這族群

▲中華電信、台灣大哥大及遠傳電信於官網上又推出「499吃到飽」資費方案，不過事實上這次方案與過去印象中的「流量、網速吃到飽」有所分別，都是最高限速只有21M。（圖／NOWnews資料照片）
▲中華電信、台灣大哥大及遠傳電信於官網上又推出「499吃到飽」資費方案，不過事實上這次方案與過去印象中的「流量、網速吃到飽」有所分別，都是最高限速只有21M。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-04 15:38:11｜2022-01-04 16:00:50

499之亂再起？近日有網友發現，中華電信、台灣大哥大及遠傳電信等「電信三雄」，於官網上又推出「499吃到飽」資費方案，不過事實上，三雄方案與過去印象中的「流量、網速吃到飽」有所分別，都是最高限速只有21M，建議僅做通訊軟體、社群媒體、瀏覽網頁等一般日常通訊使用，細節藏有「貓膩」，想選用的民眾最好仔細評估一下再決定。

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根據中華電信門市提供訊息，該方案月租費為499元，享上網無限瀏覽，網速也有吃到飽，但有限速最高僅21M，建議僅做LINE、FB、IG、YouTube、追劇、網購、瀏覽網頁、收發eMail等應用，不過不管是新辦、攜碼、續約等客戶皆可申請，且還有網內每通前5分鐘免費、網外25分鐘免費、市話10分鐘免費，活動期間至3月31日為止。

▲電信龍頭中華電信近期於門市推出限時「499吃到飽」方案，且不限新申辦或攜碼用戶。（圖／翻攝自中華電信官網）
▲電信龍頭中華電信近期於門市推出限時「499吃到飽」方案，且不限新申辦或攜碼用戶。（圖／翻攝自中華電信官網）
無獨有偶，台灣大哥大網路門市上也有499上網吃到飽方案，同樣是限速21M，另於綁約期間內可享網內免費、網外每月25分鐘、網外499通話金，活動至31日為止，但限新申裝與攜碼用戶於網路門市申辦指定專案。

▲剛宣布併購台灣之星的台灣大哥大，近期也於網路門市推出限時「499吃到飽」方案。（圖／翻攝自台灣大哥大官網）
▲剛宣布併購台灣之星的台灣大哥大，近期也於網路門市推出限時「499吃到飽」方案。（圖／翻攝自台灣大哥大官網）

遠傳電信同樣於網路門市限時推出499吃到飽，除了是線上門市限定優惠外，上網網路也同樣限速21M，另有網內免費、網外最低送每月30分鐘等，活動期間也至31日為止，同樣限定新申裝與攜碼用戶申辦。

▲遠傳電信近期於網路門市推出限時「499吃到飽」方案。（圖／翻攝自遠傳電信官網）
▲遠傳電信近期於網路門市推出限時「499吃到飽」方案。（圖／翻攝自遠傳電信官網）
電信業者強調，此方案絕對不是與同業「削價競爭」，事實上是去年10月多就有的方案，不過近期為因應顧客需求，而將活動期限再度延長，以服務更多消費者。

業者也提醒，一般用戶使用4G吃到飽方案，網速約有40至100M，看各區域基地台與訊號範圍而定，因此若是使用21M網速，可能初期使用上會有些不符合習慣，有許多客戶看到網速減半就望之卻步，但若是沒有特別追求網速，可以試看看此方案。

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