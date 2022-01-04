499之亂再起？電信三雄齊推4G吃到飽 藏貓膩適合這族群
499之亂再起？近日有網友發現，中華電信、台灣大哥大及遠傳電信等「電信三雄」，於官網上又推出「499吃到飽」資費方案，不過事實上，三雄方案與過去印象中的「流量、網速吃到飽」有所分別，都是最高限速只有21M，建議僅做通訊軟體、社群媒體、瀏覽網頁等一般日常通訊使用，細節藏有「貓膩」，想選用的民眾最好仔細評估一下再決定。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-04 15:38:11｜2022-01-04 16:00:50
根據中華電信門市提供訊息，該方案月租費為499元，享上網無限瀏覽，網速也有吃到飽，但有限速最高僅21M，建議僅做LINE、FB、IG、YouTube、追劇、網購、瀏覽網頁、收發eMail等應用，不過不管是新辦、攜碼、續約等客戶皆可申請，且還有網內每通前5分鐘免費、網外25分鐘免費、市話10分鐘免費，活動期間至3月31日為止。
無獨有偶，台灣大哥大網路門市上也有499上網吃到飽方案，同樣是限速21M，另於綁約期間內可享網內免費、網外每月25分鐘、網外499通話金，活動至31日為止，但限新申裝與攜碼用戶於網路門市申辦指定專案。
遠傳電信同樣於網路門市限時推出499吃到飽，除了是線上門市限定優惠外，上網網路也同樣限速21M，另有網內免費、網外最低送每月30分鐘等，活動期間也至31日為止，同樣限定新申裝與攜碼用戶申辦。
電信業者強調，此方案絕對不是與同業「削價競爭」，事實上是去年10月多就有的方案，不過近期為因應顧客需求，而將活動期限再度延長，以服務更多消費者。
業者也提醒，一般用戶使用4G吃到飽方案，網速約有40至100M，看各區域基地台與訊號範圍而定，因此若是使用21M網速，可能初期使用上會有些不符合習慣，有許多客戶看到網速減半就望之卻步，但若是沒有特別追求網速，可以試看看此方案。