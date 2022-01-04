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遭譏「現在的網友真健忘」　羅志祥8字親自回應了

▲羅志祥回應酸民。（圖／三立提供）
▲羅志祥回應酸民。（圖／三立提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-04 16:14:42｜2022-01-04 16:26:03

42歲羅志祥（小豬）因感情醜聞淡出演藝圈近2年，日前在花蓮跨年晚會壓軸演出，長達30分鐘熱歌勁舞，體力驚人，一句「我回來了」頗有王者歸來氣勢，外界也普遍給予肯定，不過仍有少數人看不下去，感嘆大家都是健忘的，對此，小豬親上火線回應。

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▲羅志祥在跨年晚會上的表演獲得許多好評，被網友認為是今年最大贏家，花蓮縣長傅崐萁也在臉書發文送上祝福。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）
▲小豬在跨年晚會的表演獲得許多好評，被網友認為是今年最大贏家。（圖／傅崐萁臉書）
小豬元旦在IG分享心情，坦言接到跨年場子後，心理興奮卻忐忑，「不知道大眾會如何看待我」，直到出場前聽到徐榛蔚縣長、傅崐萁委員的鼓勵，以及緊接而來台下的歡呼和尖叫聲，「我心裡的石頭放下了，感覺自己回來了！」

表演當下，小豬表示，看見台下有人落淚，心想原來還有一群人在等他，一瞬間緊張和不安都不見了，心裡充滿的是悸動和感動，雖然眼淚在眼眶打轉，但告訴自己要呈現最好的一面，不能辜負大家的接納與期待，「最後的鞠躬是我無聲的表達」。

一番心裡話令大批網友動容，有人肯定「小豬哥，你今天的表演很棒，雖然你的感情上有瑕疵讓女生傷心，但都不能掩蓋你演藝上的才華」，小豬親自回覆「實在抱歉」，有人打氣「阿祥加油！觸底就會反彈，再創下個巔峰」，他回「努力」。

▲▼小豬接受網友正反指教。（圖／羅志祥臉書、IG）
▲▼小豬接受網友一切指教。（圖／羅志祥臉書、IG）
▲▼小豬接受網友正反指教。（圖／羅志祥臉書、IG）
另有網友喊話「從零開始也沒問題的，別再讓愛你的人失望」，小豬允諾「知道了」，不過有人不以為然，狠酸「現在的網友真健忘」，小豬也不閃躲，正面回應「大家都沒忘，請放心」，姿態放得相當低。（編輯：楊穎軒）


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