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PLG／領航猿實驗失敗放棄吉倫　聯盟小洋將只剩塔克

▲領航猿速度型後衛吉倫(John Gillon)。（圖／PLG提供）
▲領航猿速度型後衛吉倫(John Gillon)。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-04 16:13:02

稍早桃園領航猿正式宣布和小洋將吉倫解約，這也宣告本季P.League+只剩下高雄高鐵人的塔克屬於是後衛型洋將，其他各隊都更實際的選擇了有身高的大中鋒或是可以搖擺的鋒線，可能也會成為未來選用洋將的一種方式。

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PLG首季4隊選擇洋將頗為多樣化，領航猿和夢想家分別簽下沃倫(Willie Warren)和塔克(Anthony Tucker)兩名小洋將，而新竹街口攻城獅也選擇了風格特別的雷特(Julian Wright)。

不過經過一個賽季的檢驗，這些身高不到195的小洋將，或是籃板、禁區強攻能力不強的全能型長人，似乎在台灣職籃的融入情況並不是很理想，上述的沃倫和雷特都在季中就離隊，而塔克則是在季末幾場被教練團排出了輪換。

今年PLG球隊數增加到了6隊，不過大部分球隊都實際的選擇了打法強硬的禁區長人，如吉爾貝克、湯瑪士、塞瑟夫；或是可以靈活支援2-5號的高壯鋒線，如法獅、辛特力、布依德。

本賽季開季之前，領航猿總經理陳信安表示要打造全台最速球風，吉倫無論攻防轉換或是投射都有一套，自己對他有所期許。不過球季開打後，後者明顯水土不服，總教練鄭志龍和本土一哥施晉堯都曾點名要他盡快改變打法，來融入球隊，但未見效果。

吉倫在PLG目前打了3場比賽，場均出賽35分鐘，可以攻得22.5分5籃板4助攻，但兩分球命中率僅37.5%，三分球命中率31.5，並不能算是很理想，也反應在戰績上。球隊登錄他的3場比賽全敗，而沒上的兩場則全勝，提前「走人」不易外。

畢竟在使用小洋將的情況下，球隊必須要有足夠的體型來保障籃板和護框，或是該名外籍球員的能力要強大到足以讓球隊為他來改變隊形，這兩點在目前看起來都很難達成。

如此目前聯盟屬於純後衛的洋將，只剩下本季轉戰鋼鐵人的塔克，這或許也會成為未來的一種趨勢，在必須融入台灣球隊體系的前提之下，小洋將在近期可能會暫時在聯盟「絕跡」。

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