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四大超商＋全聯福袋懶人包！秒懂大獎、內容物開給你看

▲四大超商與全聯福利中心陸續推出新春福袋搶買氣，到底該怎麼聰明買、何時買、最大獎，快看懶人包整理。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲四大超商與全聯福利中心陸續推出新春福袋搶買氣，到底該怎麼聰明買、何時買、最大獎，快看懶人包整理。（圖／記者葉政勳拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-04 16:53:07

再過不到一個月就是農曆新年，想要買個福袋試試手氣嗎？今年四大超商包括7-11、全家便利商店、萊爾富、OKmart與全聯福利中心都按照往例推出福袋搶客人，各家也陸續開賣，但資訊這麼多又複雜，別擔心，知道大家怕漏資訊，《NOWnews今日新聞》特別做了四大超商及全聯的新春福袋懶人包，如何用小錢搏大獎，還有各家開賣時間、福袋價格，讓人心動的頭獎有哪些，通通替大家整理出來，看這一篇就夠了！另外也實際搜羅四大超商的福袋，真槍實彈開給大家看看內容物，實際比較一下內容到底優不優。

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統一超商7-11
開賣時間：1/12起（限量超過40萬組）
福袋價格：4種價位299元、499元、1299元、1599元，共計13款造型福袋
最大獎抽388萬元瑪莎拉蒂2台、5兩金條、10萬元銀行刷卡金等

小七今年總計13款的造型福袋，價位從299到1599元，價格越高擁有越多組大獎抽獎序號，最大獎是兩台價值388萬元的瑪莎拉蒂New Levante GT全新高效混能跑旅，另外還有價值34萬的五兩賓士金條，以及加碼三組10萬元華南銀行刷卡金，還有W飯店住宿券、刷卡金1萬元等。

▲統一超商開箱今年新春福袋，最大獎為兩台瑪莎拉蒂New Levante GT全新高效混能跑旅。（圖／記者葉政勳拍攝
▲統一超商開箱今年新春福袋，最大獎為兩台瑪莎拉蒂New Levante GT全新高效混能跑旅。（圖／記者葉政勳拍攝
▲統一超商開箱今年新春福袋。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲統一超商開箱今年新春福袋。（圖／記者葉政勳拍攝）
全家便利商店

開賣時間：2021／12／29起，限量90萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋200元
最大獎抽370萬的保時捷Porsche Cayenne一台，二獎308萬的Porsche Macan一台

全家超商今年限量90萬個福袋已經開賣，不僅加碼最大獎為370萬的保時捷Porsche Cayenne一台、二獎還是價值308萬的Porsche Macan一台，還有KKday萬元旅遊券、蝦皮萬元購物金等大獎。

▲萊爾富新春福袋每個200元，頭獎TOYOTA Corolla Cross一台。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲萊爾富新春福袋每個200元，頭獎TOYOTA Corolla Cross一台。（圖／記者葉政勳拍攝）
OKmart　
開賣時間：1月3日開賣，限量10萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋100元
最大獎抽價值40萬元1克拉鑽戒
 

OKmart 虎年福袋限量10萬個，內容有飲料、餅乾、糖果及非食品，以及加碼送foodpanda優惠250元，內容物價值至少370元，特獎則是為1克拉的鑽石鑽戒，另外還有鑽石項鍊、氣炸鍋、日本筋膜槍、電動牙刷、OKmart 5000元禮卷等獎項。

▲OKmart新春福袋每個100元，頭獎抽價值40萬的1克拉鑽戒。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲OKmart新春福袋每個100元，頭獎抽價值40萬的1克拉鑽戒。（圖／記者葉政勳拍攝）
萊爾富　
開賣時間：2021／12／1開賣，限量25萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋200元
頭獎TOYOTA Corolla Cross一台，特獎LV硬殼包一名


萊爾富是超商中最先搶發福袋的通路，除了精緻零食與好禮之外，每包福袋內含1張抽獎券及1款獨家限定幾米商品，其中抽獎券還享有三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含IPhone13（100名）、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器等多項大獎；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)一台、特獎LV硬殼包一名；第三重「會員遊戲獎」則是祭出總點數最高Hi-Life會員點數888888點(價值約4444元)。

▲萊爾富新春福袋每個200元，頭獎TOYOTA Corolla Cross一台。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲萊爾富新春福袋每個200元，頭獎TOYOTA Corolla Cross一台。（圖／記者葉政勳拍攝）
全聯福利中心　
開賣時間：大年初一（2/1）開賣，限量賣完為止
福袋價格：實體福袋（200元、1400、1600元）、線上福袋（555元）
頭獎369萬元保時捷兩台，線上福袋最大獎為155萬元Mercedes-Benz A180


全聯今年分實體與線上福袋分開抽獎，實體門市今年祭出「Porsche Cayenne Coupé」跟「Porsche Taycan」2台保時捷（各市值369萬）夢幻名車，以及SHARP水波爐、0水鍋等精品家電。

線上福袋最大獎則是155萬元的「Mercedes-Benz A180」，有超過千分之一中獎機率可以帶回家，其他還有「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」2台、「Apple iPhone13 pro 128G」2名，與3台「Dyson Supersonic吹風機HD08」等。

▲全聯新春福袋，最受矚目的頭獎部分，今年祭出「Porsche Cayenne Coupé」跟「Porsche Taycan」2台保時捷（各市值369萬）夢幻名車。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲全聯新春福袋，最受矚目的頭獎部分，今年祭出「Porsche Cayenne Coupé」跟「Porsche Taycan」2台保時捷（各市值369萬）夢幻名車。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲全聯線上新春福袋，「福虎生豐福袋」 555元。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲全聯線上新春福袋，「福虎生豐福袋」 555元。（圖／記者葉政勳拍攝）

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