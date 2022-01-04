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電信三雄499吃到飽限速是多慢？專家揭秘：說白了就是3G

▲近期各家電信業者推出的「499吃到飽」方案，再度引起各界討論。專家透露，這樣的速度說白了根本算3G。（圖／NOWnews資料照片）
▲近期各家電信業者推出的「499吃到飽」方案，再度引起各界討論。專家透露，這樣的速度說白了根本算3G。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-04 17:00:05

中華電信、台灣大哥大及遠傳電信等「電信三雄」，近期於官網又推出「499吃到飽」資費方案，不過限速僅有21M，限速21M到底是什麼概念？通訊門市業者坦言：「說白了就是3G左右的速度！」這樣的網速可能不太適用年輕族群。

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事實上，電信三雄官網上的「499限速吃到飽」方案，自去年10月即陸續推出，當時是首次聯合將4G不限速吃到飽改成限速吃到飽，引起各界關心，甚至還在業界有「聯合壟斷」的相關討論。近期業者為因應客戶需求，陸續將該活動期間延長，甚至也有不少人收到電信業者的邀約簡訊，因此該方案又再度受到關注。

「21M說白了，就是接近3G左右的速度！」國內通訊連鎖門市傑昇通信協理張庭維分析，21M對一般用戶來說，上網使用狀況一定會越來越困難，畢竟單拿Youtube或追劇來說，現在影片高畫質到4K已經幾乎是常態，且未來沉浸式體驗的App會越來越多樣化，如果僅用21M來跑這些應用程式，恐怕會十分耗力。

不過張庭維認為，21M雖然對一般年輕族群的使用者來說，絕對是不夠用，但如果是僅使用LINE傳訊息、講講語音或是滑臉書的族群，21M的速度是綽綽有餘，因此特別適合低度使用網路的族群。

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