全台首例！防疫計程車司機確診　專家曝隱憂：應天天採檢

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台大公衛學院教授詹長權接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，本次四名確診者都有在社區活動，且其中案17230感染的是Omicron新型變異株，傳播速度快，又因其足跡曾至市場，接觸者複雜，應積極掌握所有接觸者，並每天都進行篩檢，盡早檢出確診者。
Omicron新型變異株肆虐多國，詹長權坦言，即使國外疫苗覆蓋率高，但疫情爆發速度很快，以國外狀況來看「很難擋得住」，而國人近兩年來雖透過佩戴口罩、自我管理，以及活動力大幅下降，讓台灣疫情不會像國外一樣嚴重，可是本次牽涉農曆春節將近，人口將大幅流動，將是危險的潛在風險。
今指揮中心宣布三大強化機場防疫措施，包含防疫計程車司機每3日深喉唾液PCR採檢一次、機場內工作人員每週快篩採檢一次、有症狀者立即進行深喉唾液或鼻咽PCR採檢。
「要開始用高頻率檢測替代隔離不檢測。」詹長權建議，面對Omicron新型變異株來勢洶洶，所有邊境工作人員、機場人員以及防疫計程車司機等，若能天天進行檢測，就應天天進行檢測，且又以深喉唾液PCR為佳。
詹長權也提醒，所有機場人員、會接觸入境旅客者都應加速接種第三劑疫苗，此外機場清消方面要特別注意廁所，廁所應充分管制進出人流，最好每次使用過後就要進行清掃，還有手部常接觸的大廳座椅手把下半部，與通風管道等處都應徹底消毒。
詹長權還提到，若要保險一點，所有行李把手都應消毒後或是佩戴手套再碰觸，行李提取轉盤區也可提供手套或是酒精供民眾消毒，且要特別注意通風，若是需要長時間等待又人潮擁擠，也可以分流處理行李，並應仔細採檢入境路線、所有廁所，了解環境通風情形，釐清境外移入帶來的風險與威脅。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。