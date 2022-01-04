電信併購對消費者有利？專家示警：千元以下吃到飽恐消滅
台灣大哥大去年底宣布併購台灣之星，在市場投下震撼彈，過去五大電信的情況恐怕不復存在，未來「三雄鼎立」的時代恐怕會維持相當長的一段時間，但對消費者有利嗎？通訊門市業者分析，現代消費者已經很少在使用通話與簡訊，使用手機功能大多經由行動網路，因此各大業者在商言商，勢必會想辦法提高消費者的帳單金額，未來恐怕將會把千月以下吃到飽資費完全消滅。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-04 17:09:26
國內通訊連鎖門市傑昇通信協理張庭維認為，台灣之星如今已經被台灣大哥大併購，未來亞太電信被其他業者買走的情況也有相當的可能性，在這種情況之下，市場競爭對手已經變少，電信三雄可能會想辦法把不管是4G或是5G的低資費方案，全都消滅掉。
張庭維分析，這樣的低資費方案，對於電信業者的對營收事實上毫無幫助，畢竟現代客戶已經很少在講電話，用簡訊者更少，大多數消費者都黏著在LINE或是臉書的通訊軟體上，因此業者為了營利，一定會想辦法讓帳單金額提高，拉高手機資費就是首要目標。
張庭維也警示，業者遲早會將4G方案完全關閉，畢竟現在市面上5G手機已經相當多，且就算4G手機使用5G基地台，也是會收到4G訊號，因此未來4G資費勢必將會緊縮；至於5G方案，目前雖然有月租799、999元等方案，但要不限速吃到飽，普遍就是得要月租1399元起，未來如果僅剩三大業者，將千月以下吃到飽完全消滅，是絕對有可能的，畢竟在商言商，業者若要持續創造利潤，月租費一定會提高。