搶攻大掃除商機！Dyson推新款旗艦吸塵器 3大亮點曝光
搶攻年末大掃除商機，Dyson今（4）日在台推出全新Dyson V15 DetectTM系列，除配備「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，號稱可有效捕捉過濾99.97％小至PM0.1微米的超微粒和過敏原，並配備全新智慧變速吸頭內建無纏結科技，能根據環境材質和灰塵數量與濃度自動調整吸力，更可解決毛髮纏繞在吸頭上，難以清潔的痛點；此外，它也搭載高科技感應技術，可高效去除看得見的碎屑顆粒與看不見的微塵、過敏原，打造更健康乾淨的居家環境。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-04 17:45:19
Dyson去年11月針對600名台灣民眾進行《居家行為與生活品質轉變調查》，結果顯示，受到疫情影響，逾3成民眾的居家打掃與清潔頻率有所提升，從疫情發生前平均每周打掃約1.5次，到疫情發生後平均每周打掃約3次，打掃頻率上升兩倍。調查也發現，即便疫情現已趨緩，仍有72％民眾願意保持比疫情前更加頻繁打掃居家的清潔習慣，顯現民眾對於居家環境品質的重視明顯提升。
為提供真正全面高效的居家清潔體驗，全新Dyson V15 DetectTM Absolute Extra吸塵器擁有「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可以有效捕捉99.97％小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾
根據品牌調查，近半數民眾反應使用吸塵器進行居家清潔時，經常遇到毛髮纏繞於吸頭上難以清除的困擾。品牌特別研發解決毛髮纏繞問題的配件「全新智慧變速吸頭配備無纏結科技」，透過位於吸頭上方的56個聚碳酸酯齒梳，可達到自動清潔刷條上的毛髮、有效防止毛髮纏結的效果。
該系列吸塵器特別配備「智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」，使平常在硬質地板上難以看見的微塵瞬間現形，消費者便可輕鬆辨識汙染物並清潔。此外，該系列吸塵器也內建「壓電式聲學感應器」，可持續以每秒偵測多達1.5萬次通過入氣口的塵粒數量，來測量吸塵器所吸入的灰塵體積與數量；在自動模式下，可直接依據所偵測到的灰塵數量調整吸力，幫助使用者在清潔時達到省時、省力、省電三大效益。
為使消費者能即時掌握打掃清潔效果，Dyson V15 DetectTM無線吸塵器更導入「視覺化分類統計功能」，系統偵測並計算所吸除到的灰塵數量與大小，其統計數據將會即時顯示於LCD螢幕中，為消費者提供深層潔淨科學數據。
該系列吸塵器正式在台上市，即日起於品牌官方網站及全台官方授權通路銷售。該系列吸塵器依據吸頭配件差異共提供3款產品選擇，建議售價新台幣2萬4900元起。