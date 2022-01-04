COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

搶攻大掃除商機！Dyson推新款旗艦吸塵器　3大亮點曝光

▲Dyson特別研發解決毛髮纏繞問題的配件全新智慧變速吸頭配備無纏結科技，可自動清潔刷條上的毛髮，有效防止毛髮纏結。（圖／Dyson提供）
▲Dyson特別研發解決毛髮纏繞問題的配件全新智慧變速吸頭配備無纏結科技，可自動清潔刷條上的毛髮，有效防止毛髮纏結。（圖／Dyson提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-04 17:45:19

搶攻年末大掃除商機，Dyson今（4）日在台推出全新Dyson V15 DetectTM系列，除配備「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，號稱可有效捕捉過濾99.97％小至PM0.1微米的超微粒和過敏原，並配備全新智慧變速吸頭內建無纏結科技，能根據環境材質和灰塵數量與濃度自動調整吸力，更可解決毛髮纏繞在吸頭上，難以清潔的痛點；此外，它也搭載高科技感應技術，可高效去除看得見的碎屑顆粒與看不見的微塵、過敏原，打造更健康乾淨的居家環境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Dyson去年11月針對600名台灣民眾進行《居家行為與生活品質轉變調查》，結果顯示，受到疫情影響，逾3成民眾的居家打掃與清潔頻率有所提升，從疫情發生前平均每周打掃約1.5次，到疫情發生後平均每周打掃約3次，打掃頻率上升兩倍。調查也發現，即便疫情現已趨緩，仍有72％民眾願意保持比疫情前更加頻繁打掃居家的清潔習慣，顯現民眾對於居家環境品質的重視明顯提升。

▲Dyson今（4）日在台推出全新Dyson V15 DetectTM系列，除配備「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可有效捕捉過濾99.97％小至PM0.1微米的超微粒和過敏原。（圖／記者賴志昶攝）
▲Dyson今（4）日在台推出全新Dyson V15 DetectTM系列，除配備「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可有效捕捉過濾99.97％小至PM0.1微米的超微粒和過敏原。（圖／記者賴志昶攝）
為提供真正全面高效的居家清潔體驗，全新Dyson V15 DetectTM Absolute Extra吸塵器擁有「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可以有效捕捉99.97％小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾

根據品牌調查，近半數民眾反應使用吸塵器進行居家清潔時，經常遇到毛髮纏繞於吸頭上難以清除的困擾。品牌特別研發解決毛髮纏繞問題的配件「全新智慧變速吸頭配備無纏結科技」，透過位於吸頭上方的56個聚碳酸酯齒梳，可達到自動清潔刷條上的毛髮、有效防止毛髮纏結的效果。

該系列吸塵器特別配備「智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」，使平常在硬質地板上難以看見的微塵瞬間現形，消費者便可輕鬆辨識汙染物並清潔。此外，該系列吸塵器也內建「壓電式聲學感應器」，可持續以每秒偵測多達1.5萬次通過入氣口的塵粒數量，來測量吸塵器所吸入的灰塵體積與數量；在自動模式下，可直接依據所偵測到的灰塵數量調整吸力，幫助使用者在清潔時達到省時、省力、省電三大效益。

▲Dyson今(4)日在台推出全新Dyson V15 Detect，是Dyson迄今為止最強勁吸力智慧無線吸塵器 ！（圖／Dyson提供）
▲Dyson今(4)日在台推出全新Dyson V15 Detect，是Dyson迄今為止最強勁吸力智慧無線吸塵器 ！（圖／Dyson提供）
為使消費者能即時掌握打掃清潔效果，Dyson V15 DetectTM無線吸塵器更導入「視覺化分類統計功能」，系統偵測並計算所吸除到的灰塵數量與大小，其統計數據將會即時顯示於LCD螢幕中，為消費者提供深層潔淨科學數據。

該系列吸塵器正式在台上市，即日起於品牌官方網站及全台官方授權通路銷售。該系列吸塵器依據吸頭配件差異共提供3款產品選擇，建議售價新台幣2萬4900元起。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀