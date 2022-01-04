男開車撞前女友家門加潑漆　屏警依保護令約制恐怖情人

屏東縣萬丹鄉民宅遭潑漆案，經警方調查該案於去年 5 月間，有受理家暴案並同時向法院聲請保護令，但法院審理後未核定；去年 12 月下旬，雙方因分手及金錢問題再次發生糾紛，男子開車衝撞女方家門，警方受理後再次聲請民事暫時保護令，法院已於今（4）日核准。 凌晨該民宅再度被潑漆，屏東縣警方將約制勿侵擾。

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▲一名林姓女子在臉書社團「爆料公社」PO文指出，媽媽的前男友孫姓男子談分手不服，竟在上個月開車衝撞鐵門，今日凌晨再度到家門前潑紅漆。（圖／翻攝自臉書）

一名林姓女子在臉書社團「爆料公社」 PO 文指出，媽媽的前男友孫姓男子談分手不服，竟在上個月開車衝撞鐵門，甚至放話要殺全家人，先前更多次衝進家中砸毀物品，讓家裡 2 個年紀大的老人家，嚇得無法安寧。

林女說，撞鐵門當天就已經有報警處理，保護令法院也還沒核發下來，但孫男卻在今日凌晨再度到家門前潑紅漆，讓她無奈地將整起事件 PO 網，希望藉由網路向外界求助。

屏東警分局長方秋梅表示，對於今 (4) 日凌晨 1 時 18 分左右，屏東縣萬丹鄉民宅家暴遭潑漆案，分局立即成立專案小組調閱附近監視器，確認案發情形，並於短時間內將嫌疑人帶案說明，除當場強力約制告誡嫌疑人外，為防止騷擾施暴情形再次發生，警方已向法院建請預防性羈押，除此之外，警方將加強被害人住家週遭巡邏，以保護被害人安全。

▲孫男在今日凌晨再度到前女友家門前潑紅漆。（圖／翻攝自臉書）