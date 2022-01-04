百度吸引10萬人齊聚元宇宙！中媒尷尬嘆：使用者體驗不佳

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根據中國媒體《經濟觀察網》報導，為了準備百度Create大會，「希壤」一口氣開放10萬名使用者在「創造者之城」（Creator City）同時上線，使用者可以透過手機、平板或VR裝置進入這個虛擬世界，並先行設計自己想要呈現的樣貌，並與其他使用者對話、行走、分享照片等；然而記者在體驗了大約20分鐘後便稱「頭暈的感覺令人難以忍受」。
此外，除了參與百度Create大會的活動之外，在「希壤」中並沒有其他更多提供探索的區域與功能，使用者在創建帳號後，光是在「捏臉」（角色外觀設定）過程就相當不順利，除了語音辨識遲鈍、造型粗糙外，完成創建角色後才會發現—原來大家長得都差不多，穿越牆面草坪等障礙物、打開麥克風也無法與人對話、活動範圍受限等等的bug和功能受限也證明了百度這個號稱中國首個元宇宙產品所呈現的成果還非常初階。
即使如此，10萬使用者同時上線這個破紀錄的數字，預計仍可替百度帶來顯目的廣告效益，這一切都有賴於百度強大的伺服器實力。百度副總裁馬傑解釋，希壤目前還是個「負6.0版」的元宇宙產品，虛擬世界中的感知呈現還需要大約六年時間來解決，他也引用元宇宙「Web 3.0」的概念表示，過去20年人們也很難想像網際網路會如何發展，而元宇宙最大的魅力正是它未來可能超越我們的想像。
目前，「希壤」官網列舉的具體應用場景包含 VR 教育、VR 行銷、VR 展覽會等企業端服務，也形容「希壤」是個能替品牌端提供訂製化的虛擬空間，讓品牌能超越實際上的空間限制，舉辦多人同時在線的大型活動，也能進行一對一的客戶服務。
不過元宇宙熱潮也讓敏感的北京當局轉移對其他科技巨頭的管控注意，中國中央紀委國家監委在去年12月23日，也就是百度Create大會前四天，亦發布一篇關注元宇宙的深入分析，指出元宇宙發展過程蘊藏著輿論泡沫與股市震盪的風險，金融監管有延伸至虛擬世界的必要；百度副總裁馬傑則向《北京商報》記者表示，在「希壤」中他們引進了許多區塊鏈技術，但沒有虛擬貨幣，也不進行虛擬交易，「我們希望用戶來希壤不是炒作虛擬貨幣、不是來憑空增長價值」；同樣對元宇宙有所布局的騰訊總裁劉熾平則認為，北京當局並不「從根本上厭惡」元宇宙，或許會提出一套不同於其他地區的相關監管法規。