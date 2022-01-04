COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

加強力道裁罰酒駕！行政執行署追討罰鍰逾1363萬元

▲圖為高雄BMW男酒駕撞飛4行人，酒駕議題再被關注。行政執行署強力執行酒駕罰鍰案。（圖／翻攝畫面）
▲圖為高雄BMW男酒駕撞飛4行人，酒駕議題再被關注。行政執行署強力執行酒駕罰鍰案。（圖／翻攝畫面）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-04 18:19:31｜2022-01-04 18:47:04

「開車不喝酒，酒後不開車」，為嚴加打擊酒駕，法務部行政執行署近日持續加重酒駕罰鍰案的執法力道，據統計，過去一個半月來，全國徵起酒駕罰鍰共約1363萬餘元。行政執行署今（4）日通函全國13分署，要求自明天起繼續推動第2波專案執行，加重執法力道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期酒駕事故頻傳，又逢年關將近，尾牙、聚餐活動頻繁，酒駕違規事件恐相對增加，法務部長蔡清祥對此高度重視，乃責成法務部所屬機關應加強執法，防杜酒駕歪風。行政執行署長林慶宗宣示「酒駕零容忍」、展現強力執行酒駕裁罰案的決心，經多次召開會議詳加討論，擬定強力執行酒駕裁罰專案計畫。

行政執行署指出，台北市林姓男子騎車遭臨檢，全身散發酒氣卻拒絕酒測，遭警方裁罰18萬元卻逾期未繳納，經移送台北分署執行，經查封其土地後，去年12月28日繳清罰鍰；另名陳男也是騎車遭攔拒絕酒測，同樣遭裁罰18萬移送士林分署執行，執行人員去年12月29日至其家中張貼封條，陳男為避免房地遭拍賣，翌日至士林分署繳清該筆罰鍰。

台中市陳姓男子酒駕遭裁罰12萬元並移送台中分署執行，執行人員先於去年12月22日扣押其銀行存款5萬餘元，又查出陳男名下有一屋齡15年透天厝，執行人員表示近日如不繳納將查封，陳男聞訊後在24日全數繳清罰鍰；彰化縣劉姓男子3度酒駕、拒繳罰款15萬元，案經移送彰化分署執行，在執行人員查封其名下房屋後，立即繳清罰鍰。

首波專案執行，據行政執行署統計，2021年11月15日至12月31日止，全國13分署辦理違反《道路交通管理處罰條例》罰鍰案及滯納ETC國道通行費案件，總計徵起新臺幣1億7868萬7016元，其中「酒駕」徵起金額合計約1363萬3429元，並查封義務人土地135筆、建物23間，總計動員277人，實施現場執行計162次，5日起繼續推動第2波專案執行。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀