加強力道裁罰酒駕！行政執行署追討罰鍰逾1363萬元

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行政執行署指出，台北市林姓男子騎車遭臨檢，全身散發酒氣卻拒絕酒測，遭警方裁罰18萬元卻逾期未繳納，經移送台北分署執行，經查封其土地後，去年12月28日繳清罰鍰；另名陳男也是騎車遭攔拒絕酒測，同樣遭裁罰18萬移送士林分署執行，執行人員去年12月29日至其家中張貼封條，陳男為避免房地遭拍賣，翌日至士林分署繳清該筆罰鍰。
台中市陳姓男子酒駕遭裁罰12萬元並移送台中分署執行，執行人員先於去年12月22日扣押其銀行存款5萬餘元，又查出陳男名下有一屋齡15年透天厝，執行人員表示近日如不繳納將查封，陳男聞訊後在24日全數繳清罰鍰；彰化縣劉姓男子3度酒駕、拒繳罰款15萬元，案經移送彰化分署執行，在執行人員查封其名下房屋後，立即繳清罰鍰。
首波專案執行，據行政執行署統計，2021年11月15日至12月31日止，全國13分署辦理違反《道路交通管理處罰條例》罰鍰案及滯納ETC國道通行費案件，總計徵起新臺幣1億7868萬7016元，其中「酒駕」徵起金額合計約1363萬3429元，並查封義務人土地135筆、建物23間，總計動員277人，實施現場執行計162次，5日起繼續推動第2波專案執行。