力抗威權！面對極權打壓　獨立媒體何去何從

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面對當局重重打壓，瑞薩僅表示，「衝著我與《Rappler》而來的威逼恐嚇，只會讓我們變得更堅強，沒有事實就不會有真相，沒有真相就不會有信賴，沒有信賴就不會有公認的現實、不會有民主，就不可能解決攸關世界存亡的問題」。
獨立網媒《當今大馬》（Malaysiakini）聯合創辦人顏重慶（Steven Gan）過去屢屢遭到當局拘捕、搜查報館，還遭到親政府人士攻擊、監視。但顏重慶認為，在威權之下，做為記者只能保持「坦然、冷靜」，並告誡新人「無入獄心理準備就不要入行。入了行就不能怕，並嚴謹工作」。
顏重慶強調，民主自由不只是記者責任，而是有賴大眾團結力量，才有望改變困境。並稱，要長期維持獨立自主的關鍵，在於有能力吸納讀者和支持者出手支援，「建立歸屬感亦非常重要，讓大家團結為同一理念前進」。
不過在《國安法》實施當下，「煽動」的界線卻模糊不清，香港記者也得面對處處的紅線、動輒踏入「文字獄」的恐懼，加大港媒記者調查壓力。
對此，中國著名資深傳媒人長平先前接受《自由亞洲電台》專訪時稱他在逾20年的中國傳媒生涯中，因敢言被中國當局封殺，家人被綁架。長平也向港人提醒紅線深不可測，別以為「懂得籠邊飛就是安全」，「當所有反對聲音被滅，之後就是讚美、為官方辯護不夠好的，也被批鬥」。
長平呼籲香港記者，要盡量堅守新聞原則去報導事實，勿為擅長擦邊技巧而洋洋得意，要為了壓制而感到悲憤、羞恥。長平指出，寧用別的話語，不要用當局政治話語包裝。
長平稱，言論自由是需要練習的，盡可能以最接近的用語表達自己意思，並警告若不好好守護仍有的空間和粵語，「只會任由極權將你變成當初所厭惡的人」。