顏寬恒只知巧遇柯媽卻不識她 林楚茵：他可能沒看電視
中二立委補選國民黨候選人顏寬恒今不只巧遇柯文哲爸媽，還巧遇踢爆顏家「817招待所」違建事實的民進黨立委林楚茵。林楚茵笑說，顏寬恒可能沒在看電視，所以相見不相識，她只好自我介紹「你好！我是楚茵，不是喬茵」。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-04 18:45:51｜2022-01-04 18:51:31
去年11月中旬，民進黨立委林楚茵在政論節目踢爆，顏家在南屯的招待所疑有違建，令顏寬恒疲於招架，一星期後顏寬恒介紹新任發言人白喬茵，竟口誤成「楚茵」，白喬茵只好尷尬接腔：「那一位之前有爆料一些東西…」
上星期林楚茵再爆料，指「817招待所」疑侵占國有地，國產署昨勘查屬實，除要求拆屋還地，另依《竊佔罪》移請地檢署偵辦。
林楚茵今天（4日）上午和同黨立委邱議瑩、李昆澤、賴瑞隆等人當林靜儀分身，在沙鹿區沿街拜票，顏寬恒則在玉皇殿「巧遇」柯文哲爸媽。顏寬恒走出玉皇殿後，見到邱議瑩等舊識站在對街，便上前逐一握手，握到林楚茵時看了她一眼。她心想，顏寬恒可能不認識她，便自我介紹「你好！我是楚茵，不是喬茵」。
三立主播出身的林楚茵笑說，「顏寬恒要大家不要看電視，自己可能也沒看電視」。媒體問她爆料後會不會擔心自己安危？她說選舉過程中，大家都是君子之爭，她就事論事掌握違法事證，也相信台灣是個民主、法治的社會。倒是她的先生比較擔心，每天早中晚打電話來關心。