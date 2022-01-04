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再開戰！切割王力宏婚前渣行　藏鏡人挑釁李靚蕾只為分產

▲王力宏（右）6年前協議離婚李靚蕾，分產數字超寒酸。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲王力宏（右）6年前協議離婚李靚蕾，分產數字超寒酸。（圖／翻攝李靚蕾IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-04 19:39:04

李靚蕾、王力宏的「蕾宏」大戰才稍歇戰火，今（4）日風雲再起，在大陸微博有王力宏工作人員的「學弟」出面爆料，指控李靚蕾離婚協議已分走王力宏一半財產，卻還要4.8億吾疆豪宅，高出王力宏一半身家，整篇文洋洋灑灑5個重點，指向李靚蕾種種布局就是要王力宏的錢，巧的是同時有媒體披露她見到離婚協議的「分產數字」竟痛哭，這些內容極度挑釁李靚蕾，她是否再出「蕾神之槌」深受關注，看來「婦仇者聯盟」尚未到終局之戰。

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王力宏、李靚蕾育有2女1子的8年婚姻破局，依離婚協議李靚蕾可分到1.5億人民幣的財產，不過她以5000字長文控訴王力宏約砲、召妓等12項罪狀，「蕾神之槌」一出，王力宏再吐4.8億吾疆豪宅止戰，算算李靚蕾至少11億入袋，傳出王力宏6年前就已經在紐約拿出1份離婚協議，只是分給李靚蕾的財產僅能用「寒酸」2字形容，讓她當場大哭。

▲王力宏發聲道歉，坦承都是自己的錯，並且暫別演藝圈。（圖/王力宏微博）
▲王力宏與李靚蕾對分財產。（圖/王力宏微博）
據《鏡週刊》報導，2016年王家提出1份離婚協議，分給李靚蕾的財產十分寒酸，李靚蕾看了當場大哭，對這段婚姻心如死灰，到了2019年雙方還在談判離婚協議，期間換過無數諮商師，但是李靚蕾沒有提過王力宏外遇的事情，而後來那份5000字「毀滅性爆料」提到的砲友，多半是王力宏結婚前的風流韻事，且有許多內容是拼湊自娛樂新聞。

▲李靚蕾（左一）幫王力宏產下2女1子。（圖／王力宏IG）
▲李靚蕾（左一）與王力宏育有2女1子。（圖／王力宏IG）
李靚蕾點名的砲友1號在王力宏婚後傳裸照調情，「她還發了關於你的ig，稱呼你『宏宏』又刪除」，砲友2號已婚有小孩，「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，讓Yumi、徐若瑄捲入這場離婚大戰，不過「知情人士」透露，Yumi傳訊王力宏，只是要請他錄專輯宣傳影片，而徐若瑄婚後和王力宏來往清白，王力宏最冤的是沒有在婚姻中出軌。

▲李靚蕾（左）、王力宏的「蕾宏之戰」鬧得沸沸揚揚。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左）、王力宏硝煙再起。（圖／李靚蕾IG）
其實王力宏、李靚蕾早在紐約簽好離婚協議，財產對半分，在此時王力宏身邊人跳出來講這些內幕，句句告訴外界3個重點，一是李靚蕾沒有王力宏出軌實證，二是李靚蕾分產很敢要，三是李靚蕾「心理偏激」，王力宏若回擊，擔心波及兒女人身安全，可以解讀為王力宏在為回擊李靚蕾暖身，周六隔離出關恐有新動作，引發外界關注。

▲網友自稱學長是王力宏身邊工作人員，出面爆料李靚蕾討錢。（圖／翻攝微博）
▲網友自稱學長是王力宏身邊工作人員，出面爆料李靚蕾討錢。（圖／翻攝微博）

 

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