快帶罩！國內今發現本土病例 高市全面提升加嚴防疫整備
因應國內COVID-19 Omicron本土疫情升溫，再加上桃園今（4）日確定魔王變異株Omicron，導致本土疫情升溫，和桃園同樣有國際空港的高雄市立即提高警覺，市長陳其邁今天下午宣布，即刻積極整備防疫，主要有提升醫療量能、擴大採檢、加強社區監測、第三劑疫苗催種、強化防疫旅館防疫管理、落實居家檢疫者同住家人篩檢等6大防疫加嚴措施。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-04 19:47:13
陳其邁同時也要求在機場、港口，包含機組員、防疫計程車、防疫旅館以及 CIQS，全面儘速施打第三劑，呼籲只要時間一到，符合第三劑接種資格者應儘速接種。
並盤點現有負壓隔離病房111間，並於本週再啟動市立醫院民生、聯合醫院以分艙分流原則開設專責病房合計約60-70房；其餘市立醫院視疫情狀況下週亦籌備開設專責病房，近期內全市將可整備約200房以上。
陳其邁指出，專家會議提醒目前境外移入風險遽增、強化防疫旅館防疫管理刻不容緩，目前高雄市有78家提供5304房，僅次於台北市，由於Omicron的感染力比Delta病毒高33%，高雄市防疫團隊於兩週前已經進行一波的包括環境採檢、防疫旅館查核，要求針對缺失項目立即改善，並於3日做第二波複查。
陳其邁也重申，高雄市針對春節防疫專案特別是居家檢疫有同住家人者，提供免費快篩試劑，分別在居家檢疫者入境後第14天以及自主健康管理第21天期滿時，不但檢疫對象要採檢，同住家人也都要自我篩檢，市府防疫團隊有專人適時進行關訪紀錄，全力確保社區安全無虞。
※【NOWnews 今日新聞
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