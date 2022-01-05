《華燈初上》紅到南韓2大關鍵曝光！年輕人瘋追「1大咖」
Netflix《華燈初上》紅到南韓，在台灣留學的南韓女孩有璟，在YouTube頻道解開韓國人愛看《華燈初上》的2大原因，一是卡司豪華，尤其許光漢的南韓粉絲很多，吸引許多人一探究竟，二是劇情設定80年代林森北路，對於喜歡台灣文化的韓國人來說，光看美景、美人就值得。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-05 07:30:00
有璟表示《華燈初上》的演員演技好、知名度又高，在南韓許多人認識林心如、鄭元暢，除此之外，「因為之前在韓國《想見你》非常有人氣，剛好許光漢在第一季有客串出現，因此有些年輕人也追這一部。」有璟在觀賞第二季時，也對吳慷仁為之驚豔，直呼：「每一個動作都很優雅，真佩服他的演技。」
再者是台灣80年代電影在南韓很紅，導演侯孝賢、楊德昌都是對他們具有影響力的大師，因此還原80年代條通文化的《華燈初上》，靠著濃濃的復古情懷、迷人的老式街道，以及酒店小姐美麗婀娜的復古造型，擄獲許多粉絲的心。
《華燈初上》可說是繼《想見你》之後，在南韓再掀狂熱現象的台劇，有璟翻譯出南韓網友評價「以為台灣代表作品只有學生時期的戀愛故事，原來台灣還做得到這麼有質感的電視劇」、「他們都是有名的卡司，值得看」、「將80年代情境還原得真好，劇情也有意思，可以推理不會無聊」。