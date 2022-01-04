育達科大首屆新南向專班畢業　37名畢業生將留台就業

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育達科大「新南向產學合作國際專班」自2018年開辦至今，培育出首批新南向菁英；畢業後，有人繼續留校深造攻讀碩士，有人則進入知名科技大廠成為第一線的產業新尖兵，配合政府近年積極推動新南向的育才與留才，未來百花齊放盛況可期。該專班培育當地產業及我國企業所需人才，開課學程以資訊管理及觀光餐旅服務管理等為主。106學年度至今，共3系招收8個班。專班學生於就讀期間，透過學校安排至合作企業進行實習，培養實務技能，並由學校輔導考取職業證照，畢業後可選擇在台工作或返回母國為台商企業繼續服務。截至2021年12月30日，學生數共計184人，首屆畢業生37人，畢業後留台就業人數達37人。
校長黃榮鵬率全校主管出席此畢業盛典，向觀看線上直播的畢業生海外親友以印尼及越南語問候，感受新南向產學合作國際專班畢業生學成的喜悅並送上誠摰祝福。致辭中期許每位同學「抱持希望、保持正向」，遇到困難時，都歡迎回來找師長諮詢與支持，「你將因身為育才達人搖籃的畢業生感到驕傲」。同時送給學生三大建議，聆聽內心聲音、做真實自己、更要相信自己。典禮過程溫馨感人，畢業生中有人激動得眼角泛淚，一方面開心完成學業，卻也感傷與同窗好友將就此各奔前程 。
育達科大自1999年開始招收境外學生，一開始境外生人數個位數，隨著校方積極推動校園國際化，如赴海外招生、設置獎學金、實施華語文語文化輔導、強化外籍生照顧與輔導等，外籍生人數日益增加，110學年第一學期境外學生人數223人，來自全球6個國家。境外生與本地生一起上課、做研究，本地生不需出國就有機會與外籍生交流，了解他國文化，拓展視野。