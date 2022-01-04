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育達科大首屆新南向專班畢業　37名畢業生將留台就業

▲育達科技大學12月30日為新南向產學合作國際專班春季班畢業生舉辦首屆畢業典禮。（圖／育達科大）
▲育達科技大學12月30日為新南向產學合作國際專班春季班畢業生舉辦首屆畢業典禮。（圖／育達科大）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-04 22:07:53

大學畢業典禮是人生學習重要里程碑，對負笈海外的學子來說，更是意義重大。育達科技大學近日為新南向產學合作國際專班春季班畢業生舉辦首屆畢業典禮，包括校長、副校長及院長逐一為參與活動的畢業生撥穗、頒證與獻花。現場同時以網路直播的方式，讓遠在印尼、越南的家屬，共同見證畢業生們的成長。

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畢業生站在台上，接受撥穗，領取畢業證書與花束，同時迎接台下充滿祝福與道賀的注目禮，多年來離鄉背景求學，一路走來的酸甜苦辣，剎那間全化為學業有成的激動與喜悅。來自印尼的陳開心同學說，學校特意為新南向學生辦畢業典禮，實在是太有心，清楚感受到學校對外籍生的重視。

育達科大「新南向產學合作國際專班」自2018年開辦至今，培育出首批新南向菁英；畢業後，有人繼續留校深造攻讀碩士，有人則進入知名科技大廠成為第一線的產業新尖兵，配合政府近年積極推動新南向的育才與留才，未來百花齊放盛況可期。該專班培育當地產業及我國企業所需人才，開課學程以資訊管理及觀光餐旅服務管理等為主。106學年度至今，共3系招收8個班。專班學生於就讀期間，透過學校安排至合作企業進行實習，培養實務技能，並由學校輔導考取職業證照，畢業後可選擇在台工作或返回母國為台商企業繼續服務。截至2021年12月30日，學生數共計184人，首屆畢業生37人，畢業後留台就業人數達37人。

▲育達科技大學12月30日為新南向產學合作國際專班春季班畢業生舉辦首屆畢業典禮。（圖／育達科大）
▲育達科技大學12月30日為新南向產學合作國際專班春季班畢業生舉辦首屆畢業典禮。（圖／育達科大）
校長黃榮鵬率全校主管出席此畢業盛典，向觀看線上直播的畢業生海外親友以印尼及越南語問候，感受新南向產學合作國際專班畢業生學成的喜悅並送上誠摰祝福。致辭中期許每位同學「抱持希望、保持正向」，遇到困難時，都歡迎回來找師長諮詢與支持，「你將因身為育才達人搖籃的畢業生感到驕傲」。同時送給學生三大建議，聆聽內心聲音、做真實自己、更要相信自己。典禮過程溫馨感人，畢業生中有人激動得眼角泛淚，一方面開心完成學業，卻也感傷與同窗好友將就此各奔前程 。

育達科大自1999年開始招收境外學生，一開始境外生人數個位數，隨著校方積極推動校園國際化，如赴海外招生、設置獎學金、實施華語文語文化輔導、強化外籍生照顧與輔導等，外籍生人數日益增加，110學年第一學期境外學生人數223人，來自全球6個國家。境外生與本地生一起上課、做研究，本地生不需出國就有機會與外籍生交流，了解他國文化，拓展視野。

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