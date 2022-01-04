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藍營公布壽山動物園募款收支流向　黃文益批不做功課

▲針對藍營議員引用《高雄市壽山動物園動物認養辦法》為其違法勸募爭議，對此，市議員黃文益今(4)日反駁指出，這是烏龍爆料，不做功課。（圖／翻攝畫面）
▲針對藍營議員引用《高雄市壽山動物園動物認養辦法》為其違法勸募爭議，對此，市議員黃文益今(4)日反駁指出，這是烏龍爆料，不做功課。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-04 21:18:37

針對藍營議員引用《高雄市壽山動物園動物認養辦法》為其違法勸募爭議，對此，市議員黃文益今(4)日反駁指出，這是烏龍爆料，不做功課！市府每年度都會公布動物認養收支情形，1月1、2日是假日，1月3日(昨天)即公布收入總表，近3年的收支總表也都有公布在網站上。他呼籲藍營議員，停止抹黑。如果不想幫忙就在旁邊看就好千萬不要跳下來扯後腿。

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▲黃文益呼籲藍營議員，停止抹黑。並加入認養動物園的行列，不要進行政治惡鬥，杯葛動物園的改革。請不要讓動物看笑話。（圖／截自市議員黃文益臉書）
▲黃文益呼籲藍營議員，停止抹黑。並加入認養動物園的行列，不要進行政治惡鬥，杯葛動物園的改革。請不要讓動物看笑話。（圖／截自市議員黃文益臉書）
近日，藍營議員頻頻抹黑「壽山動物園整修案」，市議員黃文益今天在臉書PO文認為是完全是無中生有、造謠生事，企圖誤導民眾，認為藍營議員是拿到不完整的資訊還是平日不關心市政沒有更新資訊，也沒有加以求證就亂開槍了呢？動物認養辦法》，該文件長期公開於壽山動物園網站，請不要自己找不到就抹黑市府「沒有動物認養計畫」，企圖誤導民眾。

黃文益指出，民間投入壽山動物園改建法源明確：在《高雄市壽山動物園認養辦法》第八條明確規範認養人款項的各項指定用途，在第八條第一款的指定用途事項中，即清楚的寫著認養款項可用於「改善動物圈養環境或展場更新」，因此根據此辦法，民間認養指定用於動物圈養環境改善及展場更新，完全於法有據。

黃文益也說，「新動物園運動」5億經費來自預算編列及公民營企業認養參與：「新動物園運動」所需5億經費來源，包含高市府自行編列1億2150萬元預算，以及由不同領域企業認養的1億7150萬元，此外，高市府更積極跟中央合作，爭取經費。

黃文益指出，依電業法第65條規定，地方政府依照發電度數分配電協金額，高雄發電度數是全台最高，因此比例回饋會比較高。另依據「經濟部所屬事業機構睦鄰工作要點」及「促進電力發展營運協助金執行要點」，有正在興建中、尚未運轉的各項重大設施工程，台電及中油公司會依據當年度可支用工程款項編列1%的「專案回饋、協助金」。

黃文益強調，高雄因興達電廠目前有三座燃氣機組正在興建中，符合規範，因此市府依電業法及電協金管理辦法提出專案申請計畫，並將專款指定用於動物園改造，國營事業並沒有獨厚高雄市，更非《公益勸募條例》中所指涉的「不特定多數人」範圍。

黃文益也認為，壽山動物園是高雄市民童年中最鮮活立體的記憶，隨著當年的孩子長大成家，動物們的家卻日漸老舊，因此市府與公民企業合作，受益的是市民。呼籲藍營議員，停止抹黑。並加入認養動物園的行列，不要進行政治惡鬥，杯葛動物園的改革。請不要讓動物看笑話。

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