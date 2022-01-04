藍營公布壽山動物園募款收支流向　黃文益批不做功課

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黃文益指出，民間投入壽山動物園改建法源明確：在《高雄市壽山動物園認養辦法》第八條明確規範認養人款項的各項指定用途，在第八條第一款的指定用途事項中，即清楚的寫著認養款項可用於「改善動物圈養環境或展場更新」，因此根據此辦法，民間認養指定用於動物圈養環境改善及展場更新，完全於法有據。
黃文益也說，「新動物園運動」5億經費來自預算編列及公民營企業認養參與：「新動物園運動」所需5億經費來源，包含高市府自行編列1億2150萬元預算，以及由不同領域企業認養的1億7150萬元，此外，高市府更積極跟中央合作，爭取經費。
黃文益指出，依電業法第65條規定，地方政府依照發電度數分配電協金額，高雄發電度數是全台最高，因此比例回饋會比較高。另依據「經濟部所屬事業機構睦鄰工作要點」及「促進電力發展營運協助金執行要點」，有正在興建中、尚未運轉的各項重大設施工程，台電及中油公司會依據當年度可支用工程款項編列1%的「專案回饋、協助金」。
黃文益強調，高雄因興達電廠目前有三座燃氣機組正在興建中，符合規範，因此市府依電業法及電協金管理辦法提出專案申請計畫，並將專款指定用於動物園改造，國營事業並沒有獨厚高雄市，更非《公益勸募條例》中所指涉的「不特定多數人」範圍。
黃文益也認為，壽山動物園是高雄市民童年中最鮮活立體的記憶，隨著當年的孩子長大成家，動物們的家卻日漸老舊，因此市府與公民企業合作，受益的是市民。呼籲藍營議員，停止抹黑。並加入認養動物園的行列，不要進行政治惡鬥，杯葛動物園的改革。請不要讓動物看笑話。