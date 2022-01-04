治安成效佳　陳其邁要求「詐欺」列治安防治重點

年關將近，高雄市長陳其邁今(4)日主持市政會議除針對詐騙案件，要求警察局將此列為今年防制詐欺重點外，也特別請勞工局加強勞檢，以確保民眾安全。同時，陳其邁也提醒，春節跨縣市移動頻繁，民眾仍須提高警戒防疫，落實防疫工作，勤洗手、戴口罩，儘速接種疫苗。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-04 23:43:52
由於，去年高雄招商成效佳，周邊地區民生需求激增，陳其邁也要求相關局處，應針對路竹、阿蓮、湖內、茄萣等區超前部署，儘速盤點當地交通、教育、社宅等，並事先預作規劃、因應廠商進駐所須。
警察局表示，高雄市110年治安防制成效比前一年好，整體犯罪事件數據下降且平穩，槍擊案件減少54%，暴力犯罪減少34%，案件數為六都第二低，且全數偵破。但因疫情影響，網購增加，詐騙案件呈現上升。
勞工局表示，110年重大職災死亡人數減災績效6都第一，去年重大職災死亡人數較109年減少22人。為降低工安意外，去年5月勞工局成立工安督導小組，持續加強檢查，搭配宣導。
農曆春節將近，陳其邁要求各熱門景點、公園、道路等公共場域，應加強環境清潔、設施維護與綠美化，讓返鄉民眾及遊客感受乾淨整潔市容景觀，並持續進行市場價格監控、加強年貨食品安全衛生稽查與檢測，以維護消費者健康與權益。