台中補選在即！藍疑癱瘓民間返鄉列車 民進黨要求查明
台中市第二選區立委補選將於9日投票，4日晚間有網友爆料一則line對話截圖顯示，「KMT社群管理員黃子豪」在一個名為「國民黨台中市黨部公...」的群組中，要求大家報名返鄉列車，讓車子被報名給癱瘓。對此，民進黨回應，投票是每個選民的權利，如果此爆料為真，請國民黨出來查清楚、說明白。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-05 07:00:00
針對要求癱瘓返鄉列車的對話截圖，綠營人士批評，若此爆料為真，也就印證國民黨每次到最後關頭都只想用奧步影響選情，這次還把手伸進民間發起的返鄉投票列車活動，企圖用造假的方式影響年輕選民自發性活動，「難道國民黨覺得都沒有年輕人要回家投票嗎？這樣子一竿子打翻整艘船的操作，更凸顯國民黨藐視年輕人行使投票權的權利」。
民進黨對此也表示，從網友爆料的截圖來看，這是國民黨台中市黨部的群組，返鄉投票是每個選民的權利，國民黨公然試圖癱瘓報名系統，就是和年輕選民作對，也是反民主的行為。
民進黨指出，從這個國民黨的群組也可發現，甚至有國民黨自己人在群組問「顏寬恒委員這次怎麼沒有造勢活動」。呼籲無論是什麼政黨，都應該各自努力做好自己的事，這種企圖用奧步方式來癱瘓返鄉專車、甚至攻擊返鄉投票的選民，已經是負面選戰，令人遺憾。民進黨也提醒民眾，在最後幾天務必留意各種選舉奧步出籠。