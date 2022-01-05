Yumi私訊王力宏被曝光 閨密揪1疑點：根本蕩婦羞辱
王力宏與李靚蕾的婚姻風波延燒到不少圈內人，其中女團By2的妹妹Yumi（孫雨）就遭爆是兩人婚姻的第三者，李靚蕾更PO出Yumi通訊軟體上的裸體大頭照，Yumi也發聲明澄清自己是在李靚蕾之前，王力宏正式交往的女友，雙方一來一往交戰，如今，一名自稱是Yumi閨密也再度發文。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-05 08:01:32
日前，李靚蕾發文指控Yumi是王力宏其中一個炮友，還公開一張女方貼裸乳的大頭照為證，證明王力宏和Yumi直到2015年8月都還有聯絡。不過，據《鏡周刊》報導，這則訊息只是Yumi想拜託王力宏幫忙宣傳專輯，周刊也製作一張模擬對話框圖片，卻遭Yumi閨密反擊。
自稱是Yumi閨密的「做個小孩007」，從Yumi出事以來，都一直在幫Yumi說話，對於這次周刊的模擬圖，她認為內容看似在幫Yumi洗白，大頭貼仍用李靚蕾指控Yumi的裸照，直呼這舉動根本就是「可恥的『蕩婦羞辱』」，並將兩張圖做對比，找出些微不同，暗指李靚蕾花錢買熱搜。
「做個小孩007」的此文一出，引起兩派網友議論，不少人力挺李靚蕾，「博主真是我看過最天真的傻子，不知道說你蠢還是啥，撿了顆石頭當成寶，程度遠遠不及蕾神一根小指頭」、「可是台媒本來就說了模擬圖片啊…這是在否認啥」、「人家發圖是想給王力宏洗白的，哪管By2」；也有網友支持Yumi狠酸李靚蕾，「秒上熱搜，鈔能力啊」、「好希望yumi可以沉冤得雪」、「正道的光，在線打假某李的截圖」。（編輯：薛羽彤）