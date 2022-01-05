《華燈初上》懂吃！拍攝場景曝　朝聖蘿絲媽媽最愛居酒屋

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豔光四射的「光ヒカリ」酒店
劇中主角蘿絲媽媽（林心如 飾）開設的「光ヒカリ」酒店，是最為人熟知的場景，見證條通文化的繁榮，幾度送往迎來的店門口，是真的存在於林森北路巷弄裡的Sugar Bar酒吧門前來拍攝，但劇中充滿紅牌小姐們愛恨情仇的華麗空間，是劇組設計搭建而成的攝影棚造景喔。
Sugar Bar
地址：台北市中山區林森北路107巷24號
營業時間：20:00～01:00
蘇慶儀約會必吃「海陸大餐」牛排館蘇慶儀（楊謹華 飾）和何予恩（張軒睿 飾）在第一集約會用餐，燈光美、氣氛佳，卻被羅雨儂（林心如 飾）霸氣攔截的一幕，則是在台北人記憶深刻，已40多年歷史的亞里士餐廳實景拍攝，現實生活中和劇裡一樣有著復古裝潢的牛排館，不是刻意仿古，而是從開業以來細心維持的老派浪漫。不只真的供應牛排、海陸大餐等排餐，最著名的鎮店之寶，是斥資三千萬打造頂級真空管音響陪客人用餐。同時也是電影《瀑布》裡，賣場主任（陳以文 飾）請小靜媽媽（賈靜雯 飾）約會吃飯的場景。
亞里士餐廳
地址：台北市中山區長安東路一段27號
營業時間：11:30～14:30，17:30～21:30
蘿絲媽媽最愛去的居酒屋劇中蘿絲媽媽最愛去一家居酒屋，在頭上飄著短簾的板前座位用餐，眼前是排滿許多菜色的冰櫃、身後則是數張餐桌整齊擺放。蘿絲媽媽在這裡和閨蜜蘇慶儀敘舊、也領著警察潘文成（楊祐寧 飾）來吃飯。和劇中幾乎無異的餐廳實景，是隱身台北圓環巷弄間的小巷亭日本料理。真實來到這用餐，維持早期攤販的形式，由一整排的路邊料理台從關東煮、握壽司一路自助選取點餐，再進入店內開吃。
小巷亭日本料理
地址：台北市大同區南京西路250巷8號
營業時間：11:30～19:30（週二公休）
成哥與羅雨儂的曖昧撞球館充滿曖昧！羅雨儂挑逗地解開脖子上的絲巾再將頭髮綁起來，高招開撩警察成哥的撞球館場景，是將兩戶老公寓打通的石洞PUB，擺滿各式酒精飲品與撞球桌、飛鏢機台、桌上足球台還可觀看熱血賽事，是活力滿分的運動酒吧。
石洞PUB（My Place）
地址：台北市中山區雙城街32巷3之1號
營業時間：約20:00～02:00
愛子與何予恩吃飯變吵架的泡沫紅茶店彷彿重現大家記憶中學生時代殺時間的泡沫紅茶店，愛子（郭雪芙 飾）與何予恩在騎樓吃飯吃到變吵架的場景竟然是真的！位於新莊這間茶之鄉復古泡沫紅茶店，採用古早味木頭擺設和藤椅，供應多樣茶點飲品、炸物及簡餐，和劇中如出一轍的親切樣貌，令人大感驚喜。
茶之鄉泡沫紅茶店
地址：新北市新莊區民安路144巷9號1樓
營業時間：11:30～23:30（週日公休）
阿季與警察都會去的路邊攤小吃穿戴著華麗造型隨性往路邊一坐，阿季（謝瓊煖 飾）跟愛子巧遇喝著貢丸湯，還有成哥與警察同事（章廣辰 飾）一起呷麵的店家，是位在三重重陽公園旁的珍棧神奇小吃，彷彿時光停格般，現實生活中一樣有著劇中主角享受的古早味麵點，老饕懂得加點一盤麻油炒豬肝，再拌上一點店家自製的小魚乾辣椒醬，絕配。
珍棧神奇小吃
地址：新北市三重區重陽路一段44巷91號
營業時間：06:00～13:00（週一公休）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！