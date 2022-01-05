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《華燈初上》懂吃！拍攝場景曝　朝聖蘿絲媽媽最愛居酒屋

▲跟著《華燈初上》拍攝場景吃美食，朝聖蘿絲媽媽最愛居酒屋、蘇慶儀約會必吃「海陸大餐」的牛排館。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲跟著《華燈初上》拍攝場景吃美食，朝聖蘿絲媽媽最愛居酒屋、蘇慶儀約會必吃「海陸大餐」的牛排館。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-05 12:08:18

Netflix夯劇《華燈初上》熱播，林心如、楊謹華、劉品言、郭雪芙、楊祐寧、霍建華等大咖雲集飆演技，以1988年華麗的日式條通酒店文化作為背景，劇情懸疑相當吸引人，連帶劇中的拍攝場景也引起好奇。原來《華燈初上》很懂吃！經典「光」酒店真的在條通，連名主持人黃子佼都已經攻略過；還有蘿絲媽媽最愛去的居酒屋、蘇慶儀喜歡的海陸大餐牛排館，通通都是台北老字號餐廳，而且還在營業中，這篇幫大家蒐羅好在第一季劇中出現的真實餐廳場景，有空一起去朝聖。

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豔光四射的「光ヒカリ」酒店

▲《華燈初上》已播出第二季，掀起熱議，對此，律師林智群也揪出關鍵畫面，表示「那時還沒出現吧」。（圖 / 華燈初上臉書）
▲《華燈初上》第二季熱播中，劇中拍攝復古場景。（圖 / 華燈初上臉書）
劇中主角蘿絲媽媽（林心如 飾）開設的「光ヒカリ」酒店，是最為人熟知的場景，見證條通文化的繁榮，幾度送往迎來的店門口，是真的存在於林森北路巷弄裡的Sugar Bar酒吧門前來拍攝，但劇中充滿紅牌小姐們愛恨情仇的華麗空間，是劇組設計搭建而成的攝影棚造景喔。

Sugar Bar
地址：台北市中山區林森北路107巷24號
營業時間：20:00～01:00

蘇慶儀約會必吃「海陸大餐」牛排館

▲亞里士餐廳是台北市少數碩果僅存的老牌西餐牛排館。（圖／《FoodaholicN 食物恋》提供）
▲亞里士餐廳是台北市少數碩果僅存的老牌西餐牛排館。（圖／《FoodaholicN 食物恋》提供）
▲因《華燈初上》與《瀑布》實景，已有不少人再度造訪亞里士餐廳重溫老派約會。（圖／《FoodaholicN 食物恋》提供）
▲因《華燈初上》與《瀑布》實景，已有不少人再度造訪亞里士餐廳重溫老派約會。（圖／《FoodaholicN 食物恋》提供）
蘇慶儀（楊謹華 飾）和何予恩（張軒睿 飾）在第一集約會用餐，燈光美、氣氛佳，卻被羅雨儂（林心如 飾）霸氣攔截的一幕，則是在台北人記憶深刻，已40多年歷史的亞里士餐廳實景拍攝，現實生活中和劇裡一樣有著復古裝潢的牛排館，不是刻意仿古，而是從開業以來細心維持的老派浪漫。不只真的供應牛排、海陸大餐等排餐，最著名的鎮店之寶，是斥資三千萬打造頂級真空管音響陪客人用餐。同時也是電影《瀑布》裡，賣場主任（陳以文 飾）請小靜媽媽（賈靜雯 飾）約會吃飯的場景。 

亞里士餐廳
地址：台北市中山區長安東路一段27號
營業時間：11:30～14:30，17:30～21:30

蘿絲媽媽最愛去的居酒屋

▲小巷亭日本料理，是劇中蘿絲媽媽最愛去的居酒屋，而且一定要坐在板前座席。（圖／《下港女子寫有路用的遊記》提供）
▲小巷亭日本料理，是劇中蘿絲媽媽最愛去的居酒屋，而且一定要坐在板前座席。（圖／《下港女子寫有路用的遊記》提供）
劇中蘿絲媽媽最愛去一家居酒屋，在頭上飄著短簾的板前座位用餐，眼前是排滿許多菜色的冰櫃、身後則是數張餐桌整齊擺放。蘿絲媽媽在這裡和閨蜜蘇慶儀敘舊、也領著警察潘文成（楊祐寧 飾）來吃飯。和劇中幾乎無異的餐廳實景，是隱身台北圓環巷弄間的小巷亭日本料理。真實來到這用餐，維持早期攤販的形式，由一整排的路邊料理台從關東煮、握壽司一路自助選取點餐，再進入店內開吃。

小巷亭日本料理
地址：台北市大同區南京西路250巷8號
營業時間：11:30～19:30（週二公休）

成哥與羅雨儂的曖昧撞球館

▲充滿成哥與羅雨儂高級曖昧的撞球館，劇中這段被封為撩男教科書。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲充滿成哥與羅雨儂高級曖昧的撞球館，劇中這段被封為撩男教科書。（圖／翻攝自華燈初上FB）
充滿曖昧！羅雨儂挑逗地解開脖子上的絲巾再將頭髮綁起來，高招開撩警察成哥的撞球館場景，是將兩戶老公寓打通的石洞PUB，擺滿各式酒精飲品與撞球桌、飛鏢機台、桌上足球台還可觀看熱血賽事，是活力滿分的運動酒吧。

石洞PUB（My Place）
地址：台北市中山區雙城街32巷3之1號
營業時間：約20:00～02:00

愛子與何予恩吃飯變吵架的泡沫紅茶店

▲（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲郭雪芙飾演的愛子，與何予恩相約泡沫紅茶店，吃飯吃到變吵架。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲超復古回憶殺的茶之鄉泡沫紅茶店。（圖／翻攝自茶之鄉泡沫紅茶FB）
▲超復古回憶殺的茶之鄉泡沫紅茶店。（圖／翻攝自茶之鄉泡沫紅茶FB）
彷彿重現大家記憶中學生時代殺時間的泡沫紅茶店，愛子（郭雪芙 飾）與何予恩在騎樓吃飯吃到變吵架的場景竟然是真的！位於新莊這間茶之鄉復古泡沫紅茶店，採用古早味木頭擺設和藤椅，供應多樣茶點飲品、炸物及簡餐，和劇中如出一轍的親切樣貌，令人大感驚喜。

茶之鄉泡沫紅茶店
地址：新北市新莊區民安路144巷9號1樓
營業時間：11:30～23:30（週日公休）

阿季與警察都會去的路邊攤小吃

▲謝瓊煖飾演雙魚座的「季滿如」。（圖／百聿數碼提供）
▲謝瓊煖飾演的阿季，與愛子在小吃攤巧遇。（圖／百聿數碼提供）
▲鄰近菜市場，招牌不太明顯、要細心尋找的珍棧神奇小吃。（圖／《下港女子寫有路用的遊記》提供）
▲鄰近菜市場，招牌不太明顯、要細心尋找的珍棧神奇小吃。（圖／《下港女子寫有路用的遊記》提供）
穿戴著華麗造型隨性往路邊一坐，阿季（謝瓊煖 飾）跟愛子巧遇喝著貢丸湯，還有成哥與警察同事（章廣辰 飾）一起呷麵的店家，是位在三重重陽公園旁的珍棧神奇小吃，彷彿時光停格般，現實生活中一樣有著劇中主角享受的古早味麵點，老饕懂得加點一盤麻油炒豬肝，再拌上一點店家自製的小魚乾辣椒醬，絕配。

珍棧神奇小吃
地址：新北市三重區重陽路一段44巷91號
營業時間：06:00～13:00（週一公休）

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