網球／喬帥獲醫療豁免權引起爭議　澳網總監：沒給特權

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「我們為評估醫療豁免的程序制定了公平和獨立的協議，這將使我們能夠確保參加2022年澳洲網球公開賽對每個人都是安全、愉快的。」 Tiley表示，「這個過程確保每個決定都是由獨立的醫學專家所做出的，每個申請人都經過應有的審核。」
然而之前澳網官方以及維多利亞州的地方政府才重申不會在施打疫苗上有所讓步，如今卻剛好給了當今網壇第一人、澳網9次奪冠的Djokovic醫療豁免權，很難讓外界相信這不是特權。
根據英國《衛報》的報導，Djokovic的聲明引起了一些同行的反感，英國雙打名將Jamie Murray表示，「如果是我沒有接種疫苗，我就不會獲得醫療豁免權，但他很高興來到澳大利亞參加比賽。」
澳洲男單好手Alex de Minaur則說，他自己希望其他申請醫療豁免的球員也能得到和Djokovic一樣的待遇。「我只想說我這真的很有趣，我希望我聽到其他球員申請也是獲得相同的待遇，希望他們也能得到醫療豁免。」
Tiley受訪時說，官方沒有給予認為球員特殊待遇，「(我們)沒有給予Novak特權，也不會給予任何網球運動員。」但同時澳洲網協也沒有透露Djokovic獲得醫療豁免權的任何細節。
有意思的是，女單世界排名195的俄羅斯選手Natalia Vikhlyantseva上個月宣布退出澳網公開賽，因為她接種的Sputnik V疫苗，並未被澳洲政府所承認。