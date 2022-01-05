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足球／C羅轉隊效應！曼聯內部茶壺風暴　多達11人想離隊

▲「C羅」Cristiano Ronaldo。（圖／美聯社／達志影像）
▲「C羅」Cristiano Ronaldo。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-05 10:04:51

曼聯內部的矛盾隨著上一場輸給狼隊而加深，根據《鏡報》的報導，新任主帥Ralf Rangnick無法服眾，球隊更衣室形成了多個小團體，而且現在有約11名球員因對現況不滿想離隊。

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去年底時，曼聯決定在找回超級球星「C羅」Cristiano Ronaldo，然而他和球隊至今沒能建立出理想的化學效應，球隊戰績也不理想，前任總教練Ole Gunnar Solskjær因此而下台。

Rangnick接任之後位置並不穩定，外界都知道他大概只會接任半年，因此他想要努力團結更衣室的作法並沒有收到成效。據了解，曼聯內部形成了一些派系，前者並沒有太多話語權。

《鏡報》在報導中表示，消息來源聲稱現在曼聯有多達11名球員對球隊感到不滿，並且想要離開。球員對Rangnick的戰術體系不滿，加上他不會待太久，自然也無法建立威信。

「球隊的氣氛真的很糟糕，曼聯面臨著巨大的危機。」該消息來源如此說道。在C羅到來之後，曼聯過去那一套強調高位逼搶、打防守反擊的體系已經破產，而且一些球員因此沒有發揮機會，球隊無法磨合成一個整體。

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