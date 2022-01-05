高雄房價破2字頭創五年新高！這區晚一年買每坪多花近3萬

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，漲幅最高的小港、大寮跟仁武，擁有三大助攻房價的共同特點，首先是房價基期低，受新案持續帶動補漲空間大；第二是產業園區多，受惠就業人口紅利，推升價量表現；最後是蛋白區發展潛力大，抗跌保值性佳。
李家妮指出，以小港區來說，擁有捷運紅線繞行，新光三越OUTLET「SKM Park」也將進駐大魯閣草衙道現址，帶動觀光消費人潮，市區整體生活機能發展成熟，同時小港區內有臨海工業區及中鋼、台船等四大國營企業坐鎮，磁吸龐大就業人口，成為區域房市發展利基，近年有不少針對單身上班族及小家庭客層推出的中小宅產品，近一年成交價均有18至19萬元實力，除了新屋帶動，台積電設廠、亞灣區特貿三開發有譜等效應，也讓身為南部科技S廊帶成員之一的小港區，整體房市發展更有力，而國際大廠接連進駐高雄，作為國際樞鈕的小港機場使用量提升，都將帶動周邊不動產交易量能。
台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，受惠台積電產業進駐的利多，帶動不少置產型買氣，甚至出現「蛋白區賣蛋黃價」的趨勢，像在鳳山文山特區，新屋就衝破3字頭，屋齡10年的中古大樓住宅，近期也以每坪單價約27萬元成交，此行情已可入主美術館豪宅特區。
林家福指出，目前市場約有2成屋主直接把開價往上調，價格增幅約上調1成左右，不只台積電所在的北高雄，幾乎整個高雄房市熱區都有此現象，農16特區的住宅大樓，屋主開價1800萬元，短短一周內就改底價兩次，最終買方加價，以1890萬元成交，原因在於目前許多屋主看好高雄後市，暫時收手不賣，因此近期市場中古物件也出現稀缺現象，僧多粥少，購屋族又擔心房價飆漲，即使加價，也想趁早入手。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021年雖受疫情干擾，但高雄擁有豐富的公共建設題材，包括高雄流行音樂中心、輕軌大南環段都陸續啟用，鐵路地下化綠廊道完工、輕軌二期動工等，皆大幅優化區域生活機能，且下半年更受惠台積電設廠、國際大廠加碼投資佈局等產業利多，讓長期低基期的高雄房市吸引投資人目光，而在政府頻頻出手政策調控下，2022年初買氣可能輕踩煞車，不過因現在土地取得成本欲低不易，且缺工缺料促使營建成本上漲，加上通膨效應，所以房價仍朝樂觀發展。