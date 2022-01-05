必勝客999元佛跳牆比薩開箱 網笑：吃不完還能挖料燉湯
不要亂點菜，因為必勝客真的會做出來。繼「香菜皮蛋豬血糕比薩」震驚全台之後，鎖定年夜飯氛圍，必勝客再推出2款年節新品：「一圓好運龍蝦干貝比薩」、「摘星佛跳牆比薩」，這也是必勝客在台灣市場36年來，首次和米其林一星台菜名店金蓬萊合作，將店內高單價的招牌大菜佛跳牆改造成摘星披薩，單點一個大披薩就要999元，限時開賣5周，立刻吸引勇者開箱。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-05 10:39:49｜2022-01-05 10:42:07
必勝客日前在粉專預告，將推出一款「史上第一個拿湯勺吃的比薩」，昨（4）日揭曉新口味正是佛跳牆之後，立刻就有勇者開箱嘗鮮。YouTuber柒柒夫妻表示，實在很好奇要用湯勺吃的披薩長怎樣，「我以為打開會是糊糊水水的披薩，但就是一般美式披薩，上面鋪滿料這樣」，不過柒柒夫妻還是仔細開箱，一一評比披薩上的配料，包含排骨酥、鳥蛋、海參、鮑魚、大白菜、筍乾、芋頭、干貝，笑翻一票網友：「吃不完可以把料挖起來明天燉湯」。
柒柒夫妻分享試吃心得，排骨酥嫩口有香氣，芋頭鬆軟，鳥蛋也炸得不錯，唯一比較差的就是「咬感假假」的干貝。整體來說，配料表現都不錯，「但全放在一起沒什麼必要的感覺，就是為了組合而組合，吃不太出來佛跳牆味，反而比較像白菜滷披薩。」且認為一盒999元太貴，但如果家庭、朋友聚會同樂，點這個披薩很可以，因為「大家一起笑一下」無價。
批踢踢速食版也有勇者鄉民開箱，包含鳥蛋3顆、芋頭塊約2立方公分、海參吃來有Q勁、排骨酥沒骨頭，干貝吃起來像組合的，結論同樣是料都不難吃、口味沒很鹹，但是味道完全沒辦法合而為一，原PO甚至狠批回購率0%：「佛跳牆跟起司兩者，看起來像是貌合神離的情侶，感覺是10點說交往，12點就分手。」
不過誠如其他網友所言：「必勝客沒有要大家回購啦，賣一賣就下架了」，新奇披薩追求的不是回購率，而是屢屢成功創造的話題性，新開賣的佛跳牆披薩再度引發網路熱議：「所以怎麼用湯匙吃，被唬爛了」、「為什麼不是放在甕裡面拿出來」、「外表還不錯」。也有人試圖挑戰必勝客極限，「紅龜粿披薩應該做不出來」、「燒仙草披薩就做不出來了吧」，嚇得其他人趕緊回覆：「樓上不要挑戰必勝客的極限」。