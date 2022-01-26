獨／大人攪弄韻律體操鬥爭　瑞星小選手挨轟：心都碎了

「體操女神」瑞莎被選手家長出面爆料，指她與旗下8位選手集體解約，重創瑞星體操協會形象，協會為澄清真相，發表聲明詳述合作過程，卻因揭露運動員姓名，導致她們被網友圍剿，一位曾與瑞莎合拍雜誌的女選手，並非出面爆料者，近期合約到期，雙方和平結束合作，卻被不明真相的網友在社群平台留言抨擊，讓她難過地說：「我的心都碎了，看到最後的留言，我真的痛到無法呼吸，好想快點結束這一切！」





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▲曾是瑞星體操協會的女選手被網友圍剿，難過的說心都碎了。（圖／翻攝選手FB）

「今天，瑞星的一只聲明，卻把我推向了火線，讓我非常受傷」，這位已有11多年體操資歷的女選手，曾與瑞莎出國比賽，也在協會幫忙訓練小選手，她去年底在社群平台表示，自己盡好本分，不間斷學習與幫助想學習韻律體操的小朋友，沒有亂說話或做錯什麼事情，卻被陌生網友不實指控與謾罵，感到非常無力。





儘管瑞星聲明中，已經呼籲網友不要苛責選手， 也很感謝他們這段時間的協助， 不過網友仍對運動員嗆聲「以你自己的知名度能上《Vogue》雜誌嗎？上了還嫌錢少？ 」 讓她氣憤回應：「我也是無端被捲入的人，請您收回指責的留言 」 。

▲瑞星體操協會的女選手自清並非爆料者，卻被網友抨擊嫌錢少。（圖／翻攝選手FB）

▲瑞星體操協會的聲明，呼籲網友勿傷害體操選手。（圖／翻攝選手FB）