COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

獨／大人攪弄韻律體操鬥爭　瑞星小選手挨轟：心都碎了

▲女選手曾與瑞莎出國比賽，近期合約到期，雙方和平結束合作。（圖／翻攝瑞莎FB）
▲女選手曾與瑞莎出國比賽，近期合約到期，雙方和平結束合作。（圖／翻攝瑞莎FB）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-26 09:30:00｜2022-01-26 09:51:48

「體操女神」瑞莎被選手家長出面爆料，指她與旗下8位選手集體解約，重創瑞星體操協會形象，協會為澄清真相，發表聲明詳述合作過程，卻因揭露運動員姓名，導致她們被網友圍剿，一位曾與瑞莎合拍雜誌的女選手，並非出面爆料者，近期合約到期，雙方和平結束合作，卻被不明真相的網友在社群平台留言抨擊，讓她難過地說：「我的心都碎了，看到最後的留言，我真的痛到無法呼吸，好想快點結束這一切！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曾是瑞星體操協會的女選手被網友圍剿，難過的說心都碎了。（圖／翻攝選手FB）
▲曾是瑞星體操協會的女選手被網友圍剿，難過的說心都碎了。（圖／翻攝選手FB）

「今天，瑞星的一只聲明，卻把我推向了火線，讓我非常受傷」，這位已有11多年體操資歷的女選手，曾與瑞莎出國比賽，也在協會幫忙訓練小選手，她去年底在社群平台表示，自己盡好本分，不間斷學習與幫助想學習韻律體操的小朋友，沒有亂說話或做錯什麼事情，卻被陌生網友不實指控與謾罵，感到非常無力。

儘管瑞星聲明中，已經呼籲網友不要苛責選手，也很感謝他們這段時間的協助，不過網友仍對運動員嗆聲「以你自己的知名度能上《Vogue》雜誌嗎？上了還嫌錢少？讓她氣憤回應：「我也是無端被捲入的人，請您收回指責的留言

▲瑞星體操協會的女選手自清並非爆料者，卻被網友抨擊嫌錢少。（圖／翻攝選手FB）
▲瑞星體操協會的女選手自清並非爆料者，卻被網友抨擊嫌錢少。（圖／翻攝選手FB）
▲瑞星體操協會的聲明，呼籲網友勿傷害體操選手。（圖／翻攝選手FB）
▲瑞星體操協會的聲明，呼籲網友勿傷害體操選手。（圖／翻攝選手FB）
該選手心碎表示，網路謠言流傳很可怕，曾向瑞星求助，卻無法阻擋惡意攻擊，「希望您們能幫我澄清事實與清白，為我說明我並沒有做過那些事、說過那些話，清清楚楚的寫出來，我卻遲遲等不到！保護一個您們口口聲聲號稱珍惜的人，很困難嗎？很感慨這一路上，我是如此真誠的協助您們！」好友則安慰她，網友沒有全面了解真相就隨意批評，選手和瑞星都是受害者，瑞星也有出面澄清，希望她能堅強振作。《NOWnews今日新聞》私訊該位選手是否需要協助說明，她以謝謝關心婉拒出面。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀