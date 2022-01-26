獨／大人攪弄韻律體操鬥爭　瑞星小選手挨轟：心都碎了

「體操女神」瑞莎被選手家長出面爆料，指她與旗下8位選手集體解約，重創瑞星體操協會形象，協會為澄清真相，發表聲明詳述合作過程，卻因揭露運動員姓名，導致她們被網友圍剿，一位曾與瑞莎合拍雜誌的女選手，並非出面爆料者，近期合約到期，雙方和平結束合作，卻被不明真相的網友在社群平台留言抨擊，讓她難過地說：「我的心都碎了，看到最後的留言，我真的痛到無法呼吸，好想快點結束這一切！」
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「今天，瑞星的一只聲明，卻把我推向了火線，讓我非常受傷」，這位已有11多年體操資歷的女選手，曾與瑞莎出國比賽，也在協會幫忙訓練小選手，她去年底在社群平台表示，自己盡好本分，不間斷學習與幫助想學習韻律體操的小朋友，沒有亂說話或做錯什麼事情，卻被陌生網友不實指控與謾罵，感到非常無力。
該選手心碎表示，網路謠言流傳很可怕，曾向瑞星求助，卻無法阻擋惡意攻擊，「希望您們能幫我澄清事實與清白，為我說明我並沒有做過那些事、說過那些話，清清楚楚的寫出來，我卻遲遲等不到！保護一個您們口口聲聲號稱珍惜的人，很困難嗎？很感慨這一路上，我是如此真誠的協助您們！」好友則安慰她，網友沒有全面了解真相就隨意批評，選手和瑞星都是受害者，瑞星也有出面澄清，希望她能堅強振作。《NOWnews今日新聞》私訊該位選手是否需要協助說明，她以謝謝關心婉拒出面。